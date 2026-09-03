Снег выпал в сибирском регионе в начале сентября

Осадками покрыло трассу у подъезда к местному природному парку

03 сентября 2026, 17:25, ИА Амител

Снег в природном парке "Ергаки" / Фото: дирекция парка

В Красноярском крае выпал первый снег, несмотря на начало осени. Фотографиями живописных пейзажей поделились в дирекции природного парка "Ергаки".

Снежный покров появился не только в особо охраняемой зоне, но и на трассе рядом с ней. По словам пользователей соцсетей, осадки выпали еще ранним утром 2 сентября.

Как пишет ngs.ru, для этой территории зимняя погода в начале осени — обычное явление. На горных перевалах снегопады начинаются как раз в конце августа или начале сентября.