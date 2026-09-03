Снег выпал в сибирском регионе в начале сентября
Осадками покрыло трассу у подъезда к местному природному парку
03 сентября 2026, 17:25, ИА Амител
В Красноярском крае выпал первый снег, несмотря на начало осени. Фотографиями живописных пейзажей поделились в дирекции природного парка "Ергаки".
Снежный покров появился не только в особо охраняемой зоне, но и на трассе рядом с ней. По словам пользователей соцсетей, осадки выпали еще ранним утром 2 сентября.
Как пишет ngs.ru, для этой территории зимняя погода в начале осени — обычное явление. На горных перевалах снегопады начинаются как раз в конце августа или начале сентября.
"Где-то в двадцатых числах августа погода тут резко меняется, приходят ночные похолодания: в горах — это сразу же снег. Он ложится сантиметра три максимум, его сдувает достаточно быстро. Нормальный снег там будет где-то в середине сентября. Ездить на машине, как правило, безопасно в такие периоды, а вот ближе к октябрю дорожка будет "печальная" везде", — рассказал порталу знаток "Ергак" Алексей Артышко.
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