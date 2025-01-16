Сестра Тиммы заявила, что Седокова переводила баскетболисту деньги на погашение долгов

Родственница спортсмена подтвердила, что полиция Латвии начала собственное расследование

16 января 2025, 15:56, ИА Амител

Анна Седокова / Фото: vk.com/annsedokova

Сестра баскетболиста Яниса Тиммы, Лельде Жандецка, заявила, что певица Анна Седокова переводила спортсмену миллион рублей на погашение долгов. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Родственница баскетболиста подтвердила, что полиция Латвии начала собственное расследование. Она упомянула, что Седокова якобы пыталась стать администратором банковских счетов спортсмена, а также связала свою кредитную карту с его картой.

"Она прислала мне фото, на котором мой брат записывал долг по кредитным картам, собаке, машине, страховке, мобильному телефону на общую сумму более миллиона рублей. Я видела скриншот, на котором видно, что Анна перевела моему брату 10 000 долларов (порядка 1 026 405 рублей) в ноябре, 295 000 рублей – в декабре", – добавила она.

Напомним, Тимму нашли мертвым в Москве 17 декабря. Причиной ухода из жизни стало самоубийство. На телефоне баскетболист оставил сообщение, в котором попросил позвонить Седоковой, – суд развел их незадолго до происшествия, 9 декабря. Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге.