Sevak выступит в Барнауле 10 октября

Большой сольный концерт музыканта во Дворце культуры "Мотор"

04 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Sevak / Кадр из клипа "Спасибо за день" / YouTube

В барнаульском Дворце культуры "Мотор" 10 октября выступит певец Sevak, сообщили amic.ru организаторы.

Большой сольный концерт музыканта начнется в 19:00. На сцене он исполнит хиты "Жди меня там", "Спасибо за день" и другие композиции.

Билеты на мероприятие уже в продаже.

Севак Ханагян – российский и армянский певец, автор песен. Профессиональную музыкальную карьеру начал в 2015 году.

Только на "Яндекс Музыке" за последний месяц его песни послушали 1,7 млн раз. А на YouTube его самое популярное видео – клип на песню "Жди меня там", набравший за четыре года 114 млн просмотров.