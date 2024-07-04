Sevak выступит в Барнауле 10 октября
Большой сольный концерт музыканта во Дворце культуры "Мотор"
04 июля 2024, 15:00, ИА Амител
Sevak / Кадр из клипа "Спасибо за день" / YouTube
В барнаульском Дворце культуры "Мотор" 10 октября выступит певец Sevak, сообщили amic.ru организаторы.
Большой сольный концерт музыканта начнется в 19:00. На сцене он исполнит хиты "Жди меня там", "Спасибо за день" и другие композиции.
Билеты на мероприятие уже в продаже.
Севак Ханагян – российский и армянский певец, автор песен. Профессиональную музыкальную карьеру начал в 2015 году.
Только на "Яндекс Музыке" за последний месяц его песни послушали 1,7 млн раз. А на YouTube его самое популярное видео – клип на песню "Жди меня там", набравший за четыре года 114 млн просмотров.
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