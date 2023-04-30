НОВОСТИКультура

Андрей Губин раскритиковал певца SHAMAN

Он отметил, что уже в 90-х подобные песни считались нафталином

30 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Андрей Губин в эфире шоу Андрея Малахова раскритиковал певца SHAMAN. Об этом сообщает "МК".

Губин заявил, что уже в девяностые подобные исполнители были "нафталином". По словам Губина, в музыке SHAMAN нет ничего нового.

Исполнитель добавил, что для обретения популярности музыкантам нужно придумывать что-то новое. Попытки современных артистов привлечь аудиторию воссозданием старых стилей Губин считает ошибкой.

Ранее актриса Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её за съёмки в фильме "Вызов".

культура

Комментарии 19

Avatar Picture
Владимир

13:51:25 30-04-2023

Нашли авторитет. Алкаш!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:37 30-04-2023

Оно еще позволяет вякать на талант.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:11:27 30-04-2023

Гость (15:25:37 30-04-2023) Оно еще позволяет вякать на талант.... да он хороший парень, только болеет очень на голову.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:08 01-05-2023

Гость (15:25:37 30-04-2023) Оно еще позволяет вякать на талант.... шаман это что?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:46:59 01-05-2023

Гость (11:18:08 01-05-2023) шаман это что? ... крикун- коньюктурщик. как по мне- неприятный тип с холодными и хитрыми глазами.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

15:57:18 30-04-2023

Губин сам себе противоречит, пиарится на имени SHAMANа. SHAMAN на сегодня самый популярный певец России. Его популярность объясняется тем, что его песни затрагивают души десятков миллионов людей. Потому и тянутся к его творчеству люди.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:14:54 30-04-2023

Елена (15:57:18 30-04-2023) Губин сам себе противоречит, пиарится на имени SHAMANа. SHAM... Как же ты за "десятки миллионов россиян" все решила.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:55:19 01-05-2023

Гость (21:14:54 30-04-2023) Елена (15:57:18 30-04-2023) Губин сам себе противоречи... вот тот же вопрос. или у нас десятки миллионов слабослышащих, до которых мысль донести можно только криком?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гвоздь

18:51:19 30-04-2023

А кто такой Губин?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:10:29 30-04-2023

Андрюша сейчас сильно поехавший головой с видениями, голосами, маниями и остальными делами. на Ют есть разбор его психологического состояния врачами- психиатрами. говорят, надо срочно Андрюшу лечить, возможно принудительно. Жалко его.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:20:29 30-04-2023

Обоих не знаю, не слушаю фанеру.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Галина

20:28:22 30-04-2023

А кто помнит вторую песню Губина? Одной пустышкой многие годы кормится!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:53:48 01-05-2023

Галина (20:28:22 30-04-2023) А кто помнит вторую песню Губина? Одной пустышкой многие год... уверена, что я не помню первую и слушаю Моторхэд и AC/DC, но у него была очень красивая песня "Птица". да, и Губин более одарен в музыкальном плане, чем орущие вокальным капсом Шаман и Гагарина. строго ИМХО.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:02 01-05-2023

Галина (20:28:22 30-04-2023) А кто помнит вторую песню Губина? Одной пустышкой многие год... Я и первую не знаю, шамана , кстати, тоже

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Анна

04:04:27 01-05-2023

Да, Губин переплюнул себя, мерзкое существо!!!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

10:01:55 01-05-2023

Анна (04:04:27 01-05-2023) Да, Губин переплюнул себя, мерзкое существо!!!... СУЩЕСТВО? сама-то ты кто?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:12:38 02-05-2023

а любителям шамана что в нем нравится? его зиги?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:19 02-05-2023

гость (10:12:38 02-05-2023) а любителям шамана что в нем нравится? его зиги?... любителям шамана нравятся другие любители шамана

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:04 03-05-2023

Гвоздь (18:51:19 30-04-2023) А кто такой Губин?... А Губин- это " Зима-холода" и " Мальчик бродяга". Вот и все... . Да, многое вложил он в Российскую эстраду. Прям ТАЛАНТИЩЕ. Свой же талант и пропил. Вот и все

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров