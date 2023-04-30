Андрей Губин раскритиковал певца SHAMAN
Он отметил, что уже в 90-х подобные песни считались нафталином
30 апреля 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Андрей Губин в эфире шоу Андрея Малахова раскритиковал певца SHAMAN. Об этом сообщает "МК".
Губин заявил, что уже в девяностые подобные исполнители были "нафталином". По словам Губина, в музыке SHAMAN нет ничего нового.
Исполнитель добавил, что для обретения популярности музыкантам нужно придумывать что-то новое. Попытки современных артистов привлечь аудиторию воссозданием старых стилей Губин считает ошибкой.
Ранее актриса Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её за съёмки в фильме "Вызов".
13:51:25 30-04-2023
Нашли авторитет. Алкаш!
15:25:37 30-04-2023
Оно еще позволяет вякать на талант.
20:11:27 30-04-2023
Гость (15:25:37 30-04-2023) Оно еще позволяет вякать на талант.... да он хороший парень, только болеет очень на голову.
11:18:08 01-05-2023
Гость (15:25:37 30-04-2023) Оно еще позволяет вякать на талант.... шаман это что?
11:46:59 01-05-2023
Гость (11:18:08 01-05-2023) шаман это что? ... крикун- коньюктурщик. как по мне- неприятный тип с холодными и хитрыми глазами.
15:57:18 30-04-2023
Губин сам себе противоречит, пиарится на имени SHAMANа. SHAMAN на сегодня самый популярный певец России. Его популярность объясняется тем, что его песни затрагивают души десятков миллионов людей. Потому и тянутся к его творчеству люди.
21:14:54 30-04-2023
Елена (15:57:18 30-04-2023) Губин сам себе противоречит, пиарится на имени SHAMANа. SHAM... Как же ты за "десятки миллионов россиян" все решила.
09:55:19 01-05-2023
Гость (21:14:54 30-04-2023) Елена (15:57:18 30-04-2023) Губин сам себе противоречи... вот тот же вопрос. или у нас десятки миллионов слабослышащих, до которых мысль донести можно только криком?
18:51:19 30-04-2023
А кто такой Губин?
20:10:29 30-04-2023
Андрюша сейчас сильно поехавший головой с видениями, голосами, маниями и остальными делами. на Ют есть разбор его психологического состояния врачами- психиатрами. говорят, надо срочно Андрюшу лечить, возможно принудительно. Жалко его.
20:20:29 30-04-2023
Обоих не знаю, не слушаю фанеру.
20:28:22 30-04-2023
А кто помнит вторую песню Губина? Одной пустышкой многие годы кормится!
09:53:48 01-05-2023
Галина (20:28:22 30-04-2023) А кто помнит вторую песню Губина? Одной пустышкой многие год... уверена, что я не помню первую и слушаю Моторхэд и AC/DC, но у него была очень красивая песня "Птица". да, и Губин более одарен в музыкальном плане, чем орущие вокальным капсом Шаман и Гагарина. строго ИМХО.
11:19:02 01-05-2023
Галина (20:28:22 30-04-2023) А кто помнит вторую песню Губина? Одной пустышкой многие год... Я и первую не знаю, шамана , кстати, тоже
04:04:27 01-05-2023
Да, Губин переплюнул себя, мерзкое существо!!!
10:01:55 01-05-2023
Анна (04:04:27 01-05-2023) Да, Губин переплюнул себя, мерзкое существо!!!... СУЩЕСТВО? сама-то ты кто?
10:12:38 02-05-2023
а любителям шамана что в нем нравится? его зиги?
22:03:19 02-05-2023
гость (10:12:38 02-05-2023) а любителям шамана что в нем нравится? его зиги?... любителям шамана нравятся другие любители шамана
18:23:04 03-05-2023
Гвоздь (18:51:19 30-04-2023) А кто такой Губин?... А Губин- это " Зима-холода" и " Мальчик бродяга". Вот и все... . Да, многое вложил он в Российскую эстраду. Прям ТАЛАНТИЩЕ. Свой же талант и пропил. Вот и все