Андрей Губин раскритиковал певца SHAMAN

Он отметил, что уже в 90-х подобные песни считались нафталином

30 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Андрей Губин в эфире шоу Андрея Малахова раскритиковал певца SHAMAN. Об этом сообщает "МК".

Губин заявил, что уже в девяностые подобные исполнители были "нафталином". По словам Губина, в музыке SHAMAN нет ничего нового.

Исполнитель добавил, что для обретения популярности музыкантам нужно придумывать что-то новое. Попытки современных артистов привлечь аудиторию воссозданием старых стилей Губин считает ошибкой.

Ранее актриса Юлия Пересильд ответила тем, кто критикует её за съёмки в фильме "Вызов".