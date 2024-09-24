Сибирские подростки подожгли вертолет, после того как им пообещали 20 тысяч долларов

Оплату за диверсию неизвестный им так и не перевел

24 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Огонь / Фото: unsplash.com

В Омске два подростка подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно стояло на одной из вертолетных площадок региона. Несовершеннолетние совершили его поджог. На опубликованном Telegram-каналом Baza снимке видно, что кабина выгорела полностью.

Известно, что диверсантами оказались 16-летние школьники. Они заявили, что за работу им пообещали крупную сумму. Вместе с тем обещанных денег они так и не получили. Задерживал несовершеннолетних спецназ.

Отметим, что ранее схожая ситуация произошла в Ноябрьске. Тогда школьникам пообещали за "работу" 5 млн рублей, однако так же не заплатили.