Сибирские подростки подожгли вертолет, после того как им пообещали 20 тысяч долларов
Оплату за диверсию неизвестный им так и не перевел
24 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
В Омске два подростка подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.
Воздушное судно стояло на одной из вертолетных площадок региона. Несовершеннолетние совершили его поджог. На опубликованном Telegram-каналом Baza снимке видно, что кабина выгорела полностью.
Известно, что диверсантами оказались 16-летние школьники. Они заявили, что за работу им пообещали крупную сумму. Вместе с тем обещанных денег они так и не получили. Задерживал несовершеннолетних спецназ.
Отметим, что ранее схожая ситуация произошла в Ноябрьске. Тогда школьникам пообещали за "работу" 5 млн рублей, однако так же не заплатили.
09:05:23 24-09-2024
подонков в тюрьму, а стоимость вертолета пусть выплачивают родители за то что таких выродков воспитали.
09:11:32 24-09-2024
По сути это теракт. И в 16 лет нужно уже понимать, что страна воюет.
09:58:01 24-09-2024
Гость (09:11:32 24-09-2024) По сути это теракт. И в 16 лет нужно уже понимать, что стран... "
Верховный войну не объявлял,у нас- Специальная Военная Операция!
12:33:53 24-09-2024
Гость (09:11:32 24-09-2024) По сути это теракт. И в 16 лет нужно уже понимать, что стран...
Теракт в первую очерь направлен против гражданского населения. Разве кто-то пострадал?
09:12:20 24-09-2024
Оплату за диверсию неизвестный им так и не перевел --- вот так неожиданность, неужели мошенник
09:38:12 24-09-2024
Это не работа, а теракт.
09:55:10 24-09-2024
Т.е. не охранялся? Подходи и поджигай? (Дебилов(диагноз) с обеих сторон нисколько не защищаю и не оправдываю!)
10:29:29 24-09-2024
денег им так и не дали, и кто они после этого? ЛОХИ!!! это не считая того, что по тяжелой статье пойдут...
12:30:17 24-09-2024
такие случаи надо разбирать в школе на уроках о главном, или как они там называются? телек эти дибилоиды не смотрят, так хоть так доносить, что статья тяжкая
19:01:54 24-09-2024
Посмотрите новости. Кроме подьехать вертолётов, в последнее время три случая поджега на РЖД подростками. Тоже деньги обещали