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Сибирские подростки подожгли вертолет, после того как им пообещали 20 тысяч долларов

Оплату за диверсию неизвестный им так и не перевел

24 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Огонь / Фото: unsplash.com
Огонь / Фото: unsplash.com

В Омске два подростка подожгли вертолет после обещания неизвестного заплатить им 20 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно стояло на одной из вертолетных площадок региона. Несовершеннолетние совершили его поджог. На опубликованном Telegram-каналом Baza снимке видно, что кабина выгорела полностью.

Известно, что диверсантами оказались 16-летние школьники. Они заявили, что за работу им пообещали крупную сумму. Вместе с тем обещанных денег они так и не получили. Задерживал несовершеннолетних спецназ.

Отметим, что ранее схожая ситуация произошла в Ноябрьске. Тогда школьникам пообещали за "работу" 5 млн рублей, однако так же не заплатили.

Происшествия дети омская область

Комментарии 10

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горожанка

09:05:23 24-09-2024

подонков в тюрьму, а стоимость вертолета пусть выплачивают родители за то что таких выродков воспитали.

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Гость

09:11:32 24-09-2024

По сути это теракт. И в 16 лет нужно уже понимать, что страна воюет.

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Гость

09:58:01 24-09-2024

Гость (09:11:32 24-09-2024) По сути это теракт. И в 16 лет нужно уже понимать, что стран... "
Верховный войну не объявлял,у нас- Специальная Военная Операция!

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Гость

12:33:53 24-09-2024

Гость (09:11:32 24-09-2024) По сути это теракт. И в 16 лет нужно уже понимать, что стран...
Теракт в первую очерь направлен против гражданского населения. Разве кто-то пострадал?

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Гость

09:12:20 24-09-2024

Оплату за диверсию неизвестный им так и не перевел --- вот так неожиданность, неужели мошенник

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Гость

09:38:12 24-09-2024

Это не работа, а теракт.

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Гость

09:55:10 24-09-2024

Т.е. не охранялся? Подходи и поджигай? (Дебилов(диагноз) с обеих сторон нисколько не защищаю и не оправдываю!)

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Гость

10:29:29 24-09-2024

денег им так и не дали, и кто они после этого? ЛОХИ!!! это не считая того, что по тяжелой статье пойдут...

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Гость

12:30:17 24-09-2024

такие случаи надо разбирать в школе на уроках о главном, или как они там называются? телек эти дибилоиды не смотрят, так хоть так доносить, что статья тяжкая

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Гость

19:01:54 24-09-2024

Посмотрите новости. Кроме подьехать вертолётов, в последнее время три случая поджега на РЖД подростками. Тоже деньги обещали

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