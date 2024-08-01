Житель Алтая получил 20 лет колонии по делу о попытке отравления воды для военных

Его признали виновным в покушении на госизмену и теракт

01 августа 2024, 18:02, ИА Амител

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Второй Восточный окружной военный суд признал Дмитрия Селезнева из Алтайского края виновным по делу об отравлении воды, предназначенной для военнослужащих, которых собирались отправить на СВО. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным в покушении на госизмену (ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК) и покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Следствие и суд установили, что, будучи противником спецоперации, он установил контакт с украинскими гражданами, которые вербовали людей для диверсий и терактов на территории РФ. Занимаясь обслуживанием полевой кухни, подсудимый добавил в имеющуюся в ней воду инсектицид – он способен вызвать у человека острое отравление и привести к смерти. Свои действия обвиняемый снимал на видео, после чего отправил кадры кураторам. Довести умысел до конца не удалось: вода не использовалась для приготовления пищи.

Подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а остальные 16 лет – в колонии строгого режима.