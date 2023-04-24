Сибирский енот-блогер, который моет полы и стирает вещи, получил награду от YouTube

Енот постоянно попадает в различные ситуации

24 апреля 2023, 16:00, ИА Амител

Кемеровчанка Елена и её енот Тёма, у которых на YouTube-канале 1,1 млн подписчиков, получили "золотую кнопку", пишет "Сибдепо".

"Жизнь енота постоянно снимается на камеру. Елена рассказывает о питомце и ведёт курсы по енотоведению, а также проводит встречи с подписчиками", – отмечает издание.

Енот постоянно попадает в различные ситуации: ест суп из кастрюли, помогает наводить порядок, ломает дом, как партизан ползёт по полу, открывает холодильник, управляет микроволновкой и другие сюжеты.

У Елены есть и другие питомцы: пёс породы веймаранер по кличке Космос, щенок кокапу Падди и кот Жорик.

Ранее енот Тёма стал звездой TikTok: отдых, бассейн, массаж – он знает, как получать от жизни удовольствие.