Сибирячка разделась и обмазалась грязью, чтобы привлечь внимание чиновников
Девушка отметила, что акцию провела из-за плохой экологии в городе
25 февраля 2023, 10:45, ИА Амител
Видео: соцсети
Жительница Красноярска разделась и обмазалась грязью для привлечения внимания мэрии к грязному воздуху, сообщает издание "Подъём".
Автор идеи, фотограф Надежда Уточкина, рассказала, что во время съёмки прохожие реагировали на неё неоднозначно.
При этом, по словам девушки, мысль о таком перформансе пришла ей, когда она посмотрела в окно "и не увидела ничего". Также девушка указала на запах гари на улицах города и большое количество пыли.
"Это больная тема всех красноярцев. Люди надеются, что с помощью огласки видео дойдёт до администрации, и [там] примут какие-то меры", – добавила Надежда.
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