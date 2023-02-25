Сибирячка разделась и обмазалась грязью, чтобы привлечь внимание чиновников

Девушка отметила, что акцию провела из-за плохой экологии в городе

25 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Видео: соцсети

Жительница Красноярска разделась и обмазалась грязью для привлечения внимания мэрии к грязному воздуху, сообщает издание "Подъём".

Автор идеи, фотограф Надежда Уточкина, рассказала, что во время съёмки прохожие реагировали на неё неоднозначно.

При этом, по словам девушки, мысль о таком перформансе пришла ей, когда она посмотрела в окно "и не увидела ничего". Также девушка указала на запах гари на улицах города и большое количество пыли.