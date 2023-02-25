НОВОСТИЭкология

Сибирячка разделась и обмазалась грязью, чтобы привлечь внимание чиновников

Девушка отметила, что акцию провела из-за плохой экологии в городе

25 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Видео: соцсети

Жительница Красноярска разделась и обмазалась грязью для привлечения внимания мэрии к грязному воздуху, сообщает издание "Подъём".

Автор идеи, фотограф Надежда Уточкина, рассказала, что во время съёмки прохожие реагировали на неё неоднозначно.

При этом, по словам девушки, мысль о таком перформансе пришла ей, когда она посмотрела в окно "и не увидела ничего". Также девушка указала на запах гари на улицах города и большое количество пыли.

"Это больная тема всех красноярцев. Люди надеются, что с помощью огласки видео дойдёт до администрации, и [там] примут какие-то меры", – добавила Надежда.

Комментарии 9

  • А чё трусы то не сняла?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Просто она хотела продемонстрировать свою фигуру, вот если бы это была женщина с некрасивой фигурой, я бы ей поверила.)
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, не красивых женщин не бывает, бывает мало водки...
    25 февраля, Гость   Ответить
  • не красивых женщин не бывает, бывает мало водки...---- Я вас наверное очень удивлю, но не все мужчины определяют красоту женщины количеством выпитой водки, но вам можно, вы уже нащупали дно.
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Я вас наверное очень удивлю, но не все мужчины определяют красоту женщины количеством выпитой водки--- Красота девушки в ролике понятна без алкоголя. Вы можете похвастаться такой же фигурой или лучше?
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Симпатичная
    25 февраля, Гость   Ответить
  • титюшаты бы ей на размер поболе. и было бы вообще чотко!
    25 февраля, Гость   Ответить
  • То что вытворяют в Красноярске , не надо повторять в Барнауле . Есть чем гордиться если нет таких перфомансов . Чья дочь из жителей Красноярска , кто отец у неё ? Вот так воспитала мама её . Наверное потом её дети будут всем показывать видео как их мать участвовала в перфомансе этом .
    25 февраля, Гость   Ответить
  • Чья дочь из жителей Красноярска , кто отец у неё ?----очередная обликоморале свинина? У девушки красивая фигура - трескай меньше и ходи в спортзал - сможешь так же
    26 февраля, Гость   Ответить
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