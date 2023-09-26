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Сибиряк убил приехавшего на вызов фельдшера, расчленил и спрятал в лесу

По предварительным данным, медика несколько раз ударили головой о стену

26 сентября 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: tomsk.sledcom.ru
Фото: tomsk.sledcom.ru

В Томской области мужчина убил медика, приехавшего на вызов к его другу, сообщает региональный СК.

Тело женщины обнаружили вечером 25 сентября в лесу возле села Иштан. Оперативно задержали местного жителя, который уже признался в убийстве.

"Личность погибшей установлена, ею оказалась фельдшер, которая приехала по вызову для оказания медицинской помощи знакомому подозреваемого. Со слов подозреваемого, он подверг избиению женщину из-за возникшей между ними ссоры", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет Telegram-канал Mash Siberia, по предварительной информации, тело расчленили.

Источники канала сообщили, что двое мужчин пили алкоголь, когда один из них зачем-то поджег спирт, огонь попал на другого. На вызов приехала 61-летняя местная жительница.

"Фельдшер зашла в дом, на нее накинулись и несколько раз ударили головой о стену. Женщина потеряла сознание. Утром от тела решили избавиться: разрубили, разложили по мешкам, на мотоблоке отвезли и выбросили. Днем коллеги медика забеспокоились и обратились в полицию", – говорится в сообщении.

Ранее алтайский депутат Сергей Булаев призвал вооружить бригады скорой помощи, чтобы они могли защищаться от буйных пациентов и неадекватных жителей.

Убийство томская область

Комментарии 5

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Гость

16:30:07 26-09-2023

Тут сразу вопрос. Водитель где был? До утра сидел в машине что-ли? Или высадил её и уехал? Но так не бывает. Что-то не складывается картинка.

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Гость

16:37:09 26-09-2023

Гость (16:30:07 26-09-2023) Тут сразу вопрос. Водитель где был? До утра сидел в машине ч... Городской? В селе фельдшер пешком ходит.

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прохожий

16:48:25 26-09-2023

так это она облила их спиртом. а потом подожгла.

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стаси

17:03:24 26-09-2023

вот из-за таких тварей скоряки потом не поедут на вызов.

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Гость

19:38:45 26-09-2023

Если бы медиков вооружили,как предлагают некоторые "светлые" умы, у этих недон...ков в руках было бы оружие. Нужны другие методы.

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