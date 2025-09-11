Сибиряк взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" в Новокузнецке. Видео
На место вызвали полицию
11 сентября 2025, 14:15, ИА Амител
Мужчина взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" / Кадр из видео: Mash Siberia
В Новокузнецке 36-летний мужчина попался на хулиганстве с петардой. По данным очевидцев, он находился в состоянии опьянения, вышел на улицу Шолохова и подорвал пиротехническое изделие, выкрикивая "Аллаху акбар". Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
От мощного хлопка сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Жители вызвали полицию, и нарушителя задержали. Объяснить свои действия мужчина не смог.
Позднее суд назначил ему административный арест сроком на десять суток.
Ранее сообщалось, что в Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал местных жителей.
14:23:31 11-09-2025
10 суток за Аллахуакбар или за использование пиротехники вне специальных мест?
14:44:41 11-09-2025
Гость (14:23:31 11-09-2025) 10 суток за Аллахуакбар или за использование пиротехники вне... Видать просто испугал мирных жителей пьяными эпатажными выходками в религиозной канве. Формально впаяли по максимуму.
16:06:48 11-09-2025
На Новый год любителей салютов в жилой зоне будут арестовывать? А то такой грохот и орут что-то нечленораздельное. Может быть и Алла я в бар! Или это опять другое?
07:01:07 12-09-2025
Гость (16:06:48 11-09-2025) На Новый год любителей салютов в жилой зоне будут арестовыва... Ты что! Это ж единственная радость в жизни! Ее весь год ждут. Ужраться в новогоднюю ночь, а потом еще 10 дней ужираться до скотского состояния. Орать и салюты запускать.
17:10:04 11-09-2025
Повезло что полиции рядом не было, а то пристрелили бы и доказывай потом с того света что это шутка и петарда, а не бомба.
19:10:39 11-09-2025
Гость (17:10:04 11-09-2025) Повезло что полиции рядом не было, а то пристрелили бы и док... Что за фильм?
22:45:40 11-09-2025
На кичу его