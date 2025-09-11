НОВОСТИПроисшествия

Сибиряк взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" в Новокузнецке. Видео

На место вызвали полицию

11 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Мужчина взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" / Кадр из видео: Mash Siberia
Мужчина взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" / Кадр из видео: Mash Siberia

В Новокузнецке 36-летний мужчина попался на хулиганстве с петардой. По данным очевидцев, он находился в состоянии опьянения, вышел на улицу Шолохова и подорвал пиротехническое изделие, выкрикивая "Аллаху акбар". Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

От мощного хлопка сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Жители вызвали полицию, и нарушителя задержали. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Позднее суд назначил ему административный арест сроком на десять суток.

Ранее сообщалось, что в Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал местных жителей.

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

"Русская община": мигранты-подростки избили мужчину на Алтае и оскорбляли женщин

В алтайской полиции сообщили, что информация не соответствует действительности
НОВОСТИПроисшествия

Кемеровская область

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:23:31 11-09-2025

10 суток за Аллахуакбар или за использование пиротехники вне специальных мест?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:41 11-09-2025

Гость (14:23:31 11-09-2025) 10 суток за Аллахуакбар или за использование пиротехники вне... Видать просто испугал мирных жителей пьяными эпатажными выходками в религиозной канве. Формально впаяли по максимуму.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:48 11-09-2025

На Новый год любителей салютов в жилой зоне будут арестовывать? А то такой грохот и орут что-то нечленораздельное. Может быть и Алла я в бар! Или это опять другое?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:07 12-09-2025

Гость (16:06:48 11-09-2025) На Новый год любителей салютов в жилой зоне будут арестовыва... Ты что! Это ж единственная радость в жизни! Ее весь год ждут. Ужраться в новогоднюю ночь, а потом еще 10 дней ужираться до скотского состояния. Орать и салюты запускать.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:04 11-09-2025

Повезло что полиции рядом не было, а то пристрелили бы и доказывай потом с того света что это шутка и петарда, а не бомба.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:10:39 11-09-2025

Гость (17:10:04 11-09-2025) Повезло что полиции рядом не было, а то пристрелили бы и док... Что за фильм?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:45:40 11-09-2025

На кичу его

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров