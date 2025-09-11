Сибиряк взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" в Новокузнецке. Видео

На место вызвали полицию

11 сентября 2025, 14:15, ИА Амител

Мужчина взорвал петарду с криками "Аллаху акбар" / Кадр из видео: Mash Siberia

В Новокузнецке 36-летний мужчина попался на хулиганстве с петардой. По данным очевидцев, он находился в состоянии опьянения, вышел на улицу Шолохова и подорвал пиротехническое изделие, выкрикивая "Аллаху акбар". Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

От мощного хлопка сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Жители вызвали полицию, и нарушителя задержали. Объяснить свои действия мужчина не смог.

Позднее суд назначил ему административный арест сроком на десять суток.

