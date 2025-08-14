В Новоалтайске на детской площадке прогремел взрыв
Полиция проводит проверку по факту случившегося
В Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал "Город Новоалтайск Белоярск".
Инцидент случился вечером 13 августа на детской площадке около дома по ул. Анатолия, 100. Судя по кадрам, которые начали распространяться в городских чатах, произошел взрыв. Он сопровождался яркой вспышкой и громким хлопком. У припаркованных поблизости автомобилей сработали сигнализации.
По данным очевидцев, мужчина в возрасте около 30–40 лет, предположительно, подорвал во дворе петарду. Жильцы дома вызвали полицию.
Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
10:47:28 14-08-2025
На Новый Год взрывы происходят всю ночь, однако никто не возбуждает никаких дел по этому поводу.
10:49:57 14-08-2025
Невозмутимость пешехода просто поражает
20:08:05 14-08-2025
Александр (10:49:57 14-08-2025) Невозмутимость пешехода просто поражает ... так это он виноватый то поди - он знааал что бабахнет!
10:52:45 14-08-2025
Из прохожих, Никто даже не испугался. Удивительный народ - СИБИРЯКИ.
11:06:31 14-08-2025
Абсурд (10:52:45 14-08-2025) Из прохожих, Никто даже не испугался. Удивительный народ - С... просто это не барнаульцы 😂
10:56:20 14-08-2025
Кто продает хлопковые устройства гражданам?
10:56:30 14-08-2025
Опять напужал? Да что это такое-то! До сих пор стирают, отмывают?
11:15:03 14-08-2025
Дак азрыв или хлопок?
11:18:37 14-08-2025
а выглядит как хлопок
11:54:51 14-08-2025
гость (11:18:37 14-08-2025) а выглядит как хлопок... что-то бумкнуло