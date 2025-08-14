В Новоалтайске на детской площадке прогремел взрыв

Полиция проводит проверку по факту случившегося

14 августа 2025, 10:45, ИА Амител

В Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал "Город Новоалтайск Белоярск".

Инцидент случился вечером 13 августа на детской площадке около дома по ул. Анатолия, 100. Судя по кадрам, которые начали распространяться в городских чатах, произошел взрыв. Он сопровождался яркой вспышкой и громким хлопком. У припаркованных поблизости автомобилей сработали сигнализации.

По данным очевидцев, мужчина в возрасте около 30–40 лет, предположительно, подорвал во дворе петарду. Жильцы дома вызвали полицию.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.