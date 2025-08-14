НОВОСТИПроисшествия

В Новоалтайске на детской площадке прогремел взрыв

Полиция проводит проверку по факту случившегося

14 августа 2025, 10:45, ИА Амител

В Новоалтайске на детской площадке раздался мощный хлопок, который напугал местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал "Город Новоалтайск Белоярск".

Инцидент случился вечером 13 августа на детской площадке около дома по ул. Анатолия, 100. Судя по кадрам, которые начали распространяться в городских чатах, произошел взрыв. Он сопровождался яркой вспышкой и громким хлопком. У припаркованных поблизости автомобилей сработали сигнализации. 

По данным очевидцев, мужчина в возрасте около 30–40 лет, предположительно, подорвал во дворе петарду. Жильцы дома вызвали полицию. 

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. 

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

10:47:28 14-08-2025

На Новый Год взрывы происходят всю ночь, однако никто не возбуждает никаких дел по этому поводу.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

10:49:57 14-08-2025

Невозмутимость пешехода просто поражает

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:08:05 14-08-2025

Александр (10:49:57 14-08-2025) Невозмутимость пешехода просто поражает ... так это он виноватый то поди - он знааал что бабахнет!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

10:52:45 14-08-2025

Из прохожих, Никто даже не испугался. Удивительный народ - СИБИРЯКИ.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:06:31 14-08-2025

Абсурд (10:52:45 14-08-2025) Из прохожих, Никто даже не испугался. Удивительный народ - С... просто это не барнаульцы 😂

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:56:20 14-08-2025

Кто продает хлопковые устройства гражданам?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:30 14-08-2025

Опять напужал? Да что это такое-то! До сих пор стирают, отмывают?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:03 14-08-2025

Дак азрыв или хлопок?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:18:37 14-08-2025

а выглядит как хлопок

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:51 14-08-2025

гость (11:18:37 14-08-2025) а выглядит как хлопок... что-то бумкнуло

  3 Нравится
Ответить
