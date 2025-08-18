"Русская община": мигранты-подростки избили мужчину на Алтае и оскорбляли женщин

НОВОСТИПроисшествия

В алтайской полиции сообщили, что информация не соответствует действительности

18 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
В Рубцовске местный житель сделал замечание группе подростков среднеазиатской внешности, которые, по свидетельствам очевидцев, оскорбляли русских женщин и провоцировали конфликт. В ответ молодые люди жестоко избили мужчину, сообщает Telegram-канал "Русская община"

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Однако ситуация приобрела неожиданный оборот – в полиции якобы состоялась встреча между потерпевшим и родственником одного из нападавших.

По имеющейся информации, дядя одного из участников нападения оказывал давление на пострадавшего, требуя забрать заявление и угрожая "серьезными проблемами" в случае отказа. В "Русской общине" выразили опасения, что к делу может быть причастна этническая диаспора.

Обновлено в 16:59
Как сообщили amic.ru в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, информация, размещенная в Telegram-канале "Русская община", полностью не соответствует действительности.

Комментарии 14

Avatar Picture
Олег

15:36:24 18-08-2025

Темв полицейских не раскрыта.

Avatar Picture
Гость

15:41:18 18-08-2025

Надо этот эпизод освещать в СМИ, чтобы дело не замяли. Амик, будь добр, держи руку на пульсе.

Avatar Picture
Гость

16:21:06 18-08-2025

Во многих городах края такой бардак!
Сами наглеют, а им слова не скажи, своих защищают

Avatar Picture
ВВП

16:22:19 18-08-2025

Диаспора, это что такое, есть её правовой статус. Если она руководит и имеет власть над обществом, пусть наши славные депутаты пропишут её существование в законах и конституции(

Avatar Picture
Гость

19:41:35 18-08-2025

ВВП (16:22:19 18-08-2025) Диаспора, это что такое, есть её правовой статус. Если она р... И налоги пусть платят...!

Avatar Picture
Гость

16:34:21 18-08-2025

Всех участников конфликта оскорбляющих русских женщин, поднимающих руки на старших отправить вместе со всеми родственниками на родину пасти баранов и учится себя вести в чуждой им культуре, а если не умеют учится, понимать культуру других народов, так и делать им на зеле русской совсем нечего .

Avatar Picture
гость

16:45:38 18-08-2025

в полиции состоялась встреча между потерпевшим и родственником одного из нападавших...дядя одного из участников нападения оказывал давление на пострадавшего, требуя забрать заявление и угрожая "серьезными проблемами" -странно как то это звучит,а что делали в это время представители власти когда в их участке творилось такое?

Avatar Picture
Гость

17:44:44 18-08-2025

гость (16:45:38 18-08-2025) в полиции состоялась встреча между потерпевшим и родственник... И что это за процессуальное действие такое - встреча? Дурно попахивает...

Avatar Picture
Гость

08:36:49 19-08-2025

гость (16:45:38 18-08-2025) в полиции состоялась встреча между потерпевшим и родственник... Они призваны следить за порядком Беспорядки их не интересуют - работать надо.

Avatar Picture
Гость

17:02:48 18-08-2025

Русских выгнали из Средней Азии в 90-е и опять к нам приперлись. Домой к себе!

Avatar Picture
Александр

20:25:57 18-08-2025

поганой метлой отсель

Avatar Picture
Гость

20:53:58 18-08-2025

Сами это заслужили
Им басмачей составами везут с выводком и кпшолками.
Чтобы их потом обучать лечить и содержать.

Avatar Picture
Гость

21:52:49 18-08-2025

Ходят толпами что-то на своём языке про нас говорят и не понятно что от них ждать, а им попробуй замечание сделать все за одного

Avatar Picture
Гость

23:48:06 18-08-2025

Долго ещё будем терпеть этих "гостей"? Пусть валят в свой независимый туркестан

