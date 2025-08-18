"Русская община": мигранты-подростки избили мужчину на Алтае и оскорбляли женщин

В алтайской полиции сообщили, что информация не соответствует действительности

18 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Рубцовске местный житель сделал замечание группе подростков среднеазиатской внешности, которые, по свидетельствам очевидцев, оскорбляли русских женщин и провоцировали конфликт. В ответ молодые люди жестоко избили мужчину, сообщает Telegram-канал "Русская община".

Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы. Однако ситуация приобрела неожиданный оборот – в полиции якобы состоялась встреча между потерпевшим и родственником одного из нападавших.

По имеющейся информации, дядя одного из участников нападения оказывал давление на пострадавшего, требуя забрать заявление и угрожая "серьезными проблемами" в случае отказа. В "Русской общине" выразили опасения, что к делу может быть причастна этническая диаспора.

Обновлено в 16:59

Как сообщили amic.ru в ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, информация, размещенная в Telegram-канале "Русская община", полностью не соответствует действительности.