Сибиряка осудили за жуткое ДТП с гибелью трёх медиков, ехавших на помощь роженице

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял угнанным грузовиком

24 мая 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: "Инцидент Томск"

В Томской области жителя осудили по резонансному делу о гибели трёх медиков и водителя скорой помощи, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла 14 декабря 2022 года недалеко от Томска. Бригада ехала в село на помощь роженице. В результате ДТП скорая загорелась, погибли сотрудники областного перинатального центра: заместитель главврача, завотделением анестезиологии-реанимации, медсестра и водитель скорой помощи. Водитель грузовика получил ушиб коленного сустава.

"Подсудимый распивал спиртное на рабочем месте. Для поездки в соседнюю деревню угнал самосвал, не имея водительских прав. При выезде на нерегулируемый перекрёсток не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

Суд отправил мужчину на 17 лет 6 месяцев в колонию строгого режима за "нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".