Сигнал бедствия во время рейса Пхукет — Барнаул был подан из-за отказа двигателя
Boeing 757 авиакомпании Azur Air с 238 пассажирами совершил аварийную посадку в китайском Ланьчжоу после выработки топлива в воздухе
23 января 2026, 15:59, ИА Амител
Отказ одного из двигателей стал причиной сигнала бедствия, поданного самолетом Boeing 757, следовавшим из тайского Пхукета в Барнаул. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственные источники.
По данным Telegram-канала, перед экстренной посадкой экипаж вырабатывал топливо, выполнив шесть кругов над аэропортом китайского города Ланьчжоу. На борту находились 238 пассажиров.
Рейс ZF-2998 авиакомпании Azur Air вылетел с опозданием и примерно через четыре часа полета объявил аварийный код 7700. По данным сервиса Flightradar, Boeing благополучно приземлился в Ланьчжоу. Официального подтверждения причин инцидента от перевозчика пока не поступало.
16:09:48 23-01-2026
А как же они, будучи под санкциями, обслуживают свои самолёты?
С нарушениями рекомендаций завода-изготовителя?
12:25:33 24-01-2026
Печально. Еще печальнее будет, когда не останется и доноров. Запчастей нет, своих производств- нет, как обещают специалисты, к 2029 году пересядем полностью на поезда.