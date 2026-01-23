Сигнал бедствия во время рейса Пхукет — Барнаул был подан из-за отказа двигателя

Boeing 757 авиакомпании Azur Air с 238 пассажирами совершил аварийную посадку в китайском Ланьчжоу после выработки топлива в воздухе

23 января 2026, 15:59, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Отказ одного из двигателей стал причиной сигнала бедствия, поданного самолетом Boeing 757, следовавшим из тайского Пхукета в Барнаул. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным Telegram-канала, перед экстренной посадкой экипаж вырабатывал топливо, выполнив шесть кругов над аэропортом китайского города Ланьчжоу. На борту находились 238 пассажиров.

Рейс ZF-2998 авиакомпании Azur Air вылетел с опозданием и примерно через четыре часа полета объявил аварийный код 7700. По данным сервиса Flightradar, Boeing благополучно приземлился в Ланьчжоу. Официального подтверждения причин инцидента от перевозчика пока не поступало.