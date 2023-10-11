В регион придет похолодание и дожди, но уже в воскресенье синоптики обещают отличную погоду

11 октября 2023, 14:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Резкое похолодание, усиление ветра до 14 метров в секунду и дожди прогнозируют синоптики в Алтайском крае из-за прохождения над регионом двойной системы холодных фронтов. Еще в ночь на 12 октября будет без осадков, а днем они ожидаются по северо-западу. В пятницу дожди охватят уже большую часть края, 14 октября они пройдут местами. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Еще ближайшей ночью столбики термометров покажут +1...+6°С, а по юго-востоку – до +11. Днем ощутимо похолодает: на большей части региона будет от +9 до +14°С и лишь в предгорьях воздух еще прогреется до +15...+19°С. В ночь на 13 октября будет от +3 до +8, местами по северо-западу до -2°С, днем на всей территории края синоптики прогнозируют +9...+14°С. В ночь на субботу температура опустится до -1...+4°С, а днем воздух не прогреется выше +8...+13°С.

"Начиная с 15 октября в Алтайском крае вновь установится антициклон, а с ним вернется спокойная и преимущественно без осадков погода. Ночью температура воздуха будет колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных значений, а днем – от +8 до +13°С", – рассказала Людмила Сырых.