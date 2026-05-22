Женщина приобрела билет спонтанно, ориентируясь исключительно на визуальное предпочтение

22 мая 2026, 14:22, ИА Амител

Лотерейный билет / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Жительница Красноярска выиграла в лотерее 10 миллионов рублей, выбрав билеты, оформленные в ее любимый синий цвет. По информации пресс-службы "Столото", эти деньги она планирует потратить на путешествие, улучшение здоровья и обучение, пишет РИА Новости.

В компании подчеркнули, что именно синий цвет стал ключевым фактором успеха.

«В день розыгрыша девушка несколько раз покупала билеты, а затем выбрала последний доступный. Увидев сумму выигрыша, она не поверила своим глазам, даже несмотря на то, что ранее читала истории других победителей на сайте лотереи и представляла себя на их месте», — сообщили в пресс-службе.

Победительница раньше работала специалистом по охране труда в РЖД, но в прошлом году решила сменить профессию и стала маркетологом. Выигрыш она намерена использовать для реализации своих желаний: посетить Крым и Таиланд, заняться здоровьем, пройти курсы по психологии и косметические процедуры.

Ранее amic.ru писал, что победители лотерей назвали числа, приносящие удачу.