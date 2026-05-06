Вещий сон принес россиянке выигрыш в лотерею в 23 млн рублей
Деньги она планирует потратить разумно: часть пойдет на покупку автомобиля, остальное — на недвижимость
06 мая 2026, 20:37, ИА Амител
Жительница Свердловской области Наталья Плеханова сорвала крупный выигрыш в лотерее, увидев сон о богатстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".
«22 января 2026 года в 351657-м тираже "Рапидо Про" был разыгран суперприз в 22 987 125 рублей. Победителем стала Наталья Плеханова из города Лесной Свердловской области», - рассказали представители компании.
Наталья начала увлекаться лотереями в конце прошлого года. Билеты она покупала через мобильное приложение, возвращаясь домой с работы. Ее первый приз составил 1500 рублей, за ним последовал выигрыш в 8 тысяч рублей, а главный приз она получила благодаря билету, купленному в тот же день.
Наталья рассказала, что сон вдохновил ее на участие в лотерее. «Мне приснилось большая куча сами понимаете чего. На следующий день я рассказала о своем сне коллеге, и она предположила, что это знак будущего богатства», — поделилась она.
Наталья работает лаборантом на государственном предприятии и воспитывает троих сыновей. Летом ее семья увлекается садоводством на загородном участке.
Выигранные деньги Наталья планирует потратить на покупку автомобиля для старшего сына, а оставшуюся сумму — на приобретение недвижимости.
Ранее победители лотерей назвали числа, приносящие удачу.
09:01:08 07-05-2026
Что то часто реклама лотерей стала мелькать, собираемость упала-люди поумнели?
09:25:18 07-05-2026
люди умнее стали перестали покупать
10:09:47 07-05-2026
Гость (09:25:18 07-05-2026) люди умнее стали перестали покупать...
Денег нет, чтобы их на раскрашенные бумажки тратить
18:17:45 07-05-2026
В приморье одна дурында работавшая в роспечати натырила лотерейных билетов на 400000 рублей, думая что сильно выигрышными окажутся один два билета и с этих денег она оплатит все остальные. Но ни одного выигрышного билета не оказалось. Недостача, хищение, суд и посадят в клетку как жырафу. Так что не надо нам тут))))