Победители лотерей назвали числа, приносящие удачу

Чаще всего победители называют число 7, также популярны 13 и 17

31 марта 2026, 13:15, ИА Амител

Большинство россиян, выигравших от одного миллиона рублей в лотерею, считают счастливым число 7. Также в числе фаворитов — 13 и 17. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная Лотерея".

«Участники, выигравшие в играх от 1 миллиона рублей, счастливым числом чаще всего называют 7. Это выяснилось по итогам опроса, в котором приняли участие более 300 миллионеров. Число 7 выбрали около 27% респондентов. Интересно, что его заметно чаще называли мужчины, чем женщины», — сообщили в пресс-службе.

Следом по популярности расположились числа 13 и 17 — их выбрали примерно по 10–12% опрошенных. "Неоднозначное" число 13, несмотря на мистическую репутацию, оказалось одним из фаворитов. Для многих оно символизирует удачу, крупные выигрыши и личные достижения.

Далее идут числа 14, 8, 5 и 3 — каждое набрало от 5 до 8% голосов.

В 2023 году почти 40% россиян называли любимым числом 7. Тогда в топ-5 также вошли 5, 3, 8 и 9.