Необычайно теплая осень отмечается по всей Сибири

19 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Граница между осенью и зимой / Фото: amic.ru

В Сибири во второй половине ноября, за две недели до наступления календарной зимы, температуры превышают норму на 15-17 градусов, рассказал 76.ru синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Практически по всей Сибири наблюдаются температурные аномалии со знаком плюс", – отметил эксперт.

По его данным, отставание от средних значений температуры воздуха составляет до 15-17 градусов. Аномально теплая осень отмечается по всей Сибири.

"Если рассматривать максимальные значения в дневные часы, то в центре Сибири – от -3 до -5 градусов. На юге Сибири температура колеблется около нулевых отметок: то слабый плюс, то слабый минус. В Арктической Сибири – от -20 до -25 градусов", – рассказал синоптик.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что "колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду.