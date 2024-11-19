Синоптик рассказал, как сильно потеплело в Сибири из-за "температурной аномалии"
Необычайно теплая осень отмечается по всей Сибири
19 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
В Сибири во второй половине ноября, за две недели до наступления календарной зимы, температуры превышают норму на 15-17 градусов, рассказал 76.ru синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
"Практически по всей Сибири наблюдаются температурные аномалии со знаком плюс", – отметил эксперт.
По его данным, отставание от средних значений температуры воздуха составляет до 15-17 градусов. Аномально теплая осень отмечается по всей Сибири.
"Если рассматривать максимальные значения в дневные часы, то в центре Сибири – от -3 до -5 градусов. На юге Сибири температура колеблется около нулевых отметок: то слабый плюс, то слабый минус. В Арктической Сибири – от -20 до -25 градусов", – рассказал синоптик.
Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что "колоссальная аномалия" накроет Сибирь, принеся необычайно теплую погоду.
16:03:20 19-11-2024
И зачем вот карпов непойми куда увезли, изверги?
17:12:58 19-11-2024
Ну и замечательно. Меньше платить за отопление, меньше денег на покупку зимних шмоток.
Я вот совершенно не был бы против, если бы снег выпадал числа 25 декабря, а совсем стаивал к началу февраля. Минус 5, ноль, плюс 5 - нормальная зима.