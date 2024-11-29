Скидки, подарки и выгодные цены. TECNO открывает фирменный магазин в Сибири

В честь открытия в Барнауле с 29 ноября по 1 декабря 2024 года посетителей ждут скидки, а до конца декабря все покупатели получат брендированные подарки

29 ноября 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KVKNG

Ноутбук. Смартфон. Наушники / Фото: стандрет / freepik.com

В Барнауле открывают фирменный магазин бренда смартфонов и умных устройств TECNO*. В портфолио бренда – смартфоны, ноутбуки, наушники и другие умные устройства. В честь открытия с 29 ноября по 1 декабря 2024 года можно познакомиться с продукцией и купить новый гаджет бренда со скидкой до 25%. А до 31 декабря 2024 года все покупатели гарантированно получат брендированные подарки при покупке любого продукта бренда.

TECNO на российском рынке с 2018 года и уже зарекомендовал себя среди пользователей. По итогам первых девяти месяцев 2024 года бренд занял второе место по продажам смартфонов в штуках.

Бренд внимательно прислушивается к обратной связи от клиентов и обдуманно подходит к ценообразованию, чтобы предложить максимальный набор технических характеристик по оптимальной цене.

В праздничные дни открытия первым покупателям нового магазина будут доступны популярные новинки бренда с эксклюзивными скидками до 25%.

Ноутбук Tecno Megabook T1 / Фото: TECNO

Полюбившийся российским пользователям ноутбук TECNO Megabook* T1 15.6" с процессором AMD R5-5560U в честь праздничного открытия будет доступен по цене 37 492 руб.

Megabook T1 15.6" выделяется легким и тонким металлическим корпусом, лаконичным дизайном, а также высокой производительностью. Его вес – 1,56 кг, толщина – 14,8 мм, а работает ноутбук на базе процессора AMD Ryzen* 5 5560U и графического чипсета AMD Radeon Graphics*.

Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым Full HD* дисплеем с яркостью 350 нит и адаптивной регулировкой DC Dimming*, которые позволяют с комфортом использовать ноутбук в любое время суток. Цветовая гамма – 100% sRGB и сертификация TÜV Eye Comfort* по низкому уровню синего света обеспечивают удобство работы в течение дня.

Смартфон Camon 30S / Фото: TECNO

Camon* 30S предлагает пользователям набор сбалансированных характеристик за доступную цену 15 742 руб. Он оснащен основной камерой 50 Мп со светочувствительным сенсором уровня флагмана Sony IMX896*, возможностью съемки в режиме 100 Мп и оптической стабилизацией OIS, изогнутым Amoled*-экраном 120 Гц, а также дизайном в стиле винтажной камеры. Спецпокрытие корпуса смартфона в цвете "Фиолетовая туманность" с технологией Sunlight Drawing* меняет цвет под воздействием уф-лучей.

Наушники Tecno Buds 3 / Фото: TECNO

TECNO Buds 3* – третье поколение TWS-наушников Tecno с оптимизированным звучанием басов и длительным временем автономной работы. Наушники оснащены динамиками 10 мм с улучшенной системой басов и чистым вокалом. Работают без подзарядки до 35 часов и оснащены системой шумоподавления во время звонков.

TECNO Buds 3 можно купить в дни праздничного открытия по специальной цене 1 490 руб.

Магазин TECNO

Адрес: Барнаул, ТРЦ "Европа", ул. Павловский тракт, 251в, 1-й этаж, 2-й вход

Часы работы: с 10:00 до 22:00 Иллюстрация предоставлено компанией TECNO

*TECNO ("Техно"); Megabook ("Мегабук"); AMD Ryzen ("ЭйЭмДи Райзен"); Radeon Graphics ("Рэдион Графикс"); Full HD ("Фул ЭйчДи"); Dimming ("Димминг"); Eye Comfort ("Ай Комфорт"); Camon ("Камон"); Sony IMX ("Сони АйЭмИкс"); Amoled ("Амолд"); Sunlight Drawing ("Санлайт Драйвинг"); Buds ("Бердс")

ООО "ТФН"

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