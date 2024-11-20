Сколько потратили на выборы одного депутата алтайского парламента в 2024 году?
Данные о расходах предоставили в Избирательной комиссии Алтайского края
20 ноября 2024, 06:15, Александра Черданцева
Выборы одного депутата Алтайского краевого Заксобрания, которые состоялись 8 сентября 2024 года, обошлись бюджету в 11,368 млн рублей. Эту сумму выделили на проведение избирательной кампании, ровно столько и потратили. На что именно – депутатам АКЗС на сессии 28 ноября расскажет председатель краевого Избиркома Ирина Акимова.
По данным избирательной комиссии, на дополнительных выборах работали одна краевая, одна территориальная и 31 участковая избирательная комиссии. В их составе было 312 членов с правом решающего голоса, 22 штатных члена комиссий и 78 привлеченных в работе на выборах граждан.
Участие в выборах могли принять чуть более 54 тысяч человек. Но по факту явка составила всего 12,79%.
Расходы на выборы:
- 8,851 млн рублей – оплата труда членов комиссии;
- 1,052 млн руб. – иные вознаграждения членам комиссии;
- 451 тыс. руб. – выплаты по гражданско-правовым договорам;
- 350 тыс. руб. – расходы на информирование граждан;
- 185 тыс. руб. – изготовление печатной продукции, из них 155 тысяч потратили на печать избирательных бюллетеней;
- 126 тыс. руб. – транспортные расходы;
- 57 тыс. руб. – канцелярские расходы;
- все остальное – иные расходы.
По данным комиссии, была потрачена ровно та сумма, что и выделили, – 11,368 млн руб.
На довыборах разыгрывали один мандат – по округу № 21. За это место боролись шестеро. Победил Евгений Григоренко от "Единой России", набрав 52,93% голосов. На втором месте была Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 16,71% голосов. От 8% до 5% набрали Игорь Странцов ("Новые люди"), Анна Юферева (ЛДПР), Владимир Гуляев ("Коммунисты России") и Матиас Дениц (КПРФ).
07:10:41 20-11-2024
Вопрос, а зачем такие траты , если от депутатов ничего не зависит? Их за станок-деньги детям.
07:12:58 20-11-2024
И толку от них? Лучше за последние десятилетия жить не стали. Или без них было бы еще хуже? Сомнительно. Хоть с этими, хоть без них мы и так достигли вершин барнаульского дна.
07:29:48 20-11-2024
Почти 10 лямов комиссионщикам? Они там не уработались случайно? Может быть им путевки на отдых надо за счет бюджета выделить? В Магадан или Салехард..
08:47:20 20-11-2024
Миллион "иных вознаграждений" за день . Не хило
15:58:59 20-11-2024
А они потом становятся Ильтяковыми...