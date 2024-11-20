Сколько потратили на выборы одного депутата алтайского парламента в 2024 году?

Данные о расходах предоставили в Избирательной комиссии Алтайского края

20 ноября 2024, 06:15, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выборы одного депутата Алтайского краевого Заксобрания, которые состоялись 8 сентября 2024 года, обошлись бюджету в 11,368 млн рублей. Эту сумму выделили на проведение избирательной кампании, ровно столько и потратили. На что именно – депутатам АКЗС на сессии 28 ноября расскажет председатель краевого Избиркома Ирина Акимова.

По данным избирательной комиссии, на дополнительных выборах работали одна краевая, одна территориальная и 31 участковая избирательная комиссии. В их составе было 312 членов с правом решающего голоса, 22 штатных члена комиссий и 78 привлеченных в работе на выборах граждан.

Участие в выборах могли принять чуть более 54 тысяч человек. Но по факту явка составила всего 12,79%.

Расходы на выборы:

8,851 млн рублей – оплата труда членов комиссии;

1,052 млн руб. – иные вознаграждения членам комиссии;

451 тыс. руб. – выплаты по гражданско-правовым договорам;

350 тыс. руб. – расходы на информирование граждан;

185 тыс. руб. – изготовление печатной продукции, из них 155 тысяч потратили на печать избирательных бюллетеней;

126 тыс. руб. – транспортные расходы;

57 тыс. руб. – канцелярские расходы;

все остальное – иные расходы.

По данным комиссии, была потрачена ровно та сумма, что и выделили, – 11,368 млн руб.

На довыборах разыгрывали один мандат – по округу № 21. За это место боролись шестеро. Победил Евгений Григоренко от "Единой России", набрав 52,93% голосов. На втором месте была Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 16,71% голосов. От 8% до 5% набрали Игорь Странцов ("Новые люди"), Анна Юферева (ЛДПР), Владимир Гуляев ("Коммунисты России") и Матиас Дениц (КПРФ).