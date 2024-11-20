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Сколько потратили на выборы одного депутата алтайского парламента в 2024 году?

Данные о расходах предоставили в Избирательной комиссии Алтайского края

20 ноября 2024, 06:15, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выборы одного депутата Алтайского краевого Заксобрания, которые состоялись 8 сентября 2024 года, обошлись бюджету в 11,368 млн рублей. Эту сумму выделили на проведение избирательной кампании, ровно столько и потратили. На что именно – депутатам АКЗС на сессии 28 ноября расскажет председатель краевого Избиркома Ирина Акимова.

По данным избирательной комиссии, на дополнительных выборах работали одна краевая, одна территориальная и 31 участковая избирательная комиссии. В их составе было 312 членов с правом решающего голоса, 22 штатных члена комиссий и 78 привлеченных в работе на выборах граждан. 

Участие в выборах могли принять чуть более 54 тысяч человек. Но по факту явка составила всего 12,79%.

Расходы на выборы:

  • 8,851 млн рублей – оплата труда членов комиссии; 
  • 1,052 млн руб. – иные вознаграждения членам комиссии;
  • 451 тыс. руб. – выплаты по гражданско-правовым договорам;
  • 350 тыс. руб. – расходы на информирование граждан;
  • 185 тыс. руб. – изготовление печатной продукции, из них 155 тысяч потратили на печать избирательных бюллетеней;
  • 126 тыс. руб. – транспортные расходы;
  • 57 тыс. руб. – канцелярские расходы;
  • все остальное – иные расходы.

По данным комиссии, была потрачена ровно та сумма, что и выделили, – 11,368 млн руб.

На довыборах разыгрывали один мандат – по округу № 21. За это место боролись шестеро. Победил Евгений Григоренко от "Единой России", набрав 52,93% голосов. На втором месте была Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 16,71% голосов. От 8% до 5% набрали Игорь Странцов ("Новые люди"), Анна Юферева (ЛДПР), Владимир Гуляев ("Коммунисты России") и Матиас Дениц (КПРФ).

Алтайский край акзс депутаты выборы

Комментарии 5

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Гость

07:10:41 20-11-2024

Вопрос, а зачем такие траты , если от депутатов ничего не зависит? Их за станок-деньги детям.

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Гость

07:12:58 20-11-2024

И толку от них? Лучше за последние десятилетия жить не стали. Или без них было бы еще хуже? Сомнительно. Хоть с этими, хоть без них мы и так достигли вершин барнаульского дна.

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Гость

07:29:48 20-11-2024

Почти 10 лямов комиссионщикам? Они там не уработались случайно? Может быть им путевки на отдых надо за счет бюджета выделить? В Магадан или Салехард..

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Гость

08:47:20 20-11-2024

Миллион "иных вознаграждений" за день . Не хило

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Светлана

15:58:59 20-11-2024

А они потом становятся Ильтяковыми...

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