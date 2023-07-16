Соцсети: два ребенка утонули в реке Чумыш в Алтайском крае

По словам очевидцев, один из мальчиков чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом в 2021 году — тогда автомобиль учительницы со школьниками попал под снегоуборочный поезд

16 июля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В минувшую субботу, 15 июля, в Тальменке утонули двое детей. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Трагедия произошла на реке Чумыш, неподалеку от железнодорожного моста. Погибшим — 10 и 11 лет, они оба жили в селе Наумово.

"Уточняется, что один из утонувших ребят некоторое время назад чудом выжил в аварии на железнодорожном переезде в селе Луговом", — добавило сообщество.

Напомним, что 29 ноября учитель начальных классов решила отвезти домой после занятий четырёх учеников второго класса. При пересечении железнодорожного переезда она нарушила правила дорожного движения и выехала на пути при запрещающем сигнале светофора и звуковом сигнале. На машину наехал снегоуборочный поезд. Состав смял иномарку, которой управляла учительница, и потащил вперёд. Погибли трое детей, чудом выжил один мальчик.

Женщина в результате получила 5,5 лет тюремного заключения, а также лишилась права управления транспортным средством сроком на три года. Также её обязали выплатить в общей сложности 10,6 млн рублей морального ущерба семьям погибших детей и пострадавшего мальчика.