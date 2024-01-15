Следком проверяет сестру арестованного замглавы Барнаула Антона Шеломенцева

Полиция нагрянула в офис ООО "Савелий", где работала Диана Шеломенцева

15 января 2024, 17:00, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

Барнаульский Следком после задержания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева начал проверять его сестру Диану Шеломенцеву. 15 января правоохранители наведались в офис торговой компании "Савелий" на пр. Калинина, 35, где Диана Шеломенцева работала секретарем, рассказал источник amic.ru.

Диана Шеломенцева трудилась в ООО "Савелий" (компания торгует косметикой, бижутерией и другими товарами) с 2015 года. В 2019-м она ушла в декрет, а в мае 2021-го ее официально уволили.

По словам источника, правоохранителей могло насторожить то, что после назначения в 2017 году Антона Шеломенцева председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, у сестры чиновника появились автомобили, дача и другое имущество. При этом получала Диана Шеломенцева чуть больше 20 тысяч рублей в месяц.

Правоохранители взяли в ООО "Савелий" справку с печатью и подписью, в которой написано, с какого по какой срок она работала в компании.

Другой источник amic.ru рассказал, что проверка родственников во время активной фазы следствия – это стандартная практика. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, откуда у Дианы Шеломенцевой появились новое имущество. И если будет доказана прямая связь с Шеломенцевым, факты могут включить в уголовное дело против чиновника.

Напомним, что Антона Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев, находясь на должности председателя комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками.

За обозначенную сумму чиновник обещал покровительствовать компаниям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку Шеломенцев мог получить в виде автомобиля, а именно Subaru Outback.

Взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный, а посредником – бывший заместитель председателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин. Последнего 11 января отпустили из-под ареста и выбрали меру пресечения "запрет определенных действий".