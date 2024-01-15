Следком проверяет сестру арестованного замглавы Барнаула Антона Шеломенцева
Полиция нагрянула в офис ООО "Савелий", где работала Диана Шеломенцева
15 января 2024, 17:00, ИА Амител
Барнаульский Следком после задержания замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева начал проверять его сестру Диану Шеломенцеву. 15 января правоохранители наведались в офис торговой компании "Савелий" на пр. Калинина, 35, где Диана Шеломенцева работала секретарем, рассказал источник amic.ru.
Диана Шеломенцева трудилась в ООО "Савелий" (компания торгует косметикой, бижутерией и другими товарами) с 2015 года. В 2019-м она ушла в декрет, а в мае 2021-го ее официально уволили.
По словам источника, правоохранителей могло насторожить то, что после назначения в 2017 году Антона Шеломенцева председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, у сестры чиновника появились автомобили, дача и другое имущество. При этом получала Диана Шеломенцева чуть больше 20 тысяч рублей в месяц.
Правоохранители взяли в ООО "Савелий" справку с печатью и подписью, в которой написано, с какого по какой срок она работала в компании.
Другой источник amic.ru рассказал, что проверка родственников во время активной фазы следствия – это стандартная практика. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, откуда у Дианы Шеломенцевой появились новое имущество. И если будет доказана прямая связь с Шеломенцевым, факты могут включить в уголовное дело против чиновника.
Напомним, что Антона Шеломенцева задержали 11 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Шеломенцев, находясь на должности председателя комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула, через посредника получил взятку 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками.
За обозначенную сумму чиновник обещал покровительствовать компаниям бизнесмена и обеспечить ему возможность беспрепятственно перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. Взятку Шеломенцев мог получить в виде автомобиля, а именно Subaru Outback.
Взяткодателем мог быть предприниматель Олег Бесчастный, а посредником – бывший заместитель председателя комитета мэрии по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин. Последнего 11 января отпустили из-под ареста и выбрали меру пресечения "запрет определенных действий".
17:19:40 15-01-2024
получала Диана Шеломенцева чуть больше 20 тысяч рублей в месяц ---- в Савелии скорее всего больше платят, они в 90е начинали
18:15:54 15-01-2024
Может с подработок не вылазила. Или таксовала после работы по ночам.
18:32:48 15-01-2024
Гость (18:15:54 15-01-2024) Может с подработок не вылазила. Или таксовала после работы п... С братцем напару таксовали, видимо...
19:03:00 15-01-2024
Вряд-ли что-то найдут. Максимум неуплату налогов. Сокрытие доходов в связи с серой зп. Может и Савелию достаться заодно
20:49:00 15-01-2024
Уххх! Рельно красивый мужик! Прям порода!
07:52:47 16-01-2024
Гость (20:49:00 15-01-2024) Уххх! Рельно красивый мужик! Прям порода! ... На зоне тоже всем понравится. Там уже ждут
08:50:06 16-01-2024
Гость (07:52:47 16-01-2024) На зоне тоже всем понравится. Там уже ждут... А у тебя, видимо, большой опыт в этом? И как оно?
09:33:07 16-01-2024
Гость (08:50:06 16-01-2024) А у тебя, видимо, большой опыт в этом? И как оно?... У меня чисто логика, а опытный путь это для тебя, ты рассказывай, как там с тобой было
22:25:21 15-01-2024
Одного жулика отпустили из под стражи другого жулика из этой же конторы посадили там надо весь этот гадюшник переворошить всех подряд и их родственников
00:02:15 16-01-2024
Какая порода? Причесанный колхозник!
07:31:20 16-01-2024
Гость (00:02:15 16-01-2024) Какая порода? Причесанный колхозник!... Интересно было бы на тебя посмотреть. На не колхозника.
09:12:15 16-01-2024
Интересно, а вчерашний уход г-на Франка на больняк, как то связан с делом Шеломейкева?
10:27:45 16-01-2024
Гость (09:12:15 16-01-2024) Интересно, а вчерашний уход г-на Франка на больняк, как то с... Свалился в штопор?
15:35:55 16-01-2024
Это ему за 77 маршрут прилетело который он отжал для "своих"