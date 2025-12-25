Следователи закрыли уголовное дело по факту поджога 11-летнего мальчика в Алтайском крае
25 декабря 2025, 11:54, ИА Амител
В Хабарском районе Алтайского края следственные органы прекратили уголовное дело по факту поджога 11 летнего мальчика. О решении уведомили семью пострадавшего – об этом "Банкфаксу" рассказала мама ребенка Людмила Чудаева.
Основанием для прекращения разбирательства стало то, что виновному на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. Изначально дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), а позже рассматривалась возможность переквалификации на более тяжкую статью – "Попытка убийства с особой жестокостью". Однако в итоге производство было прекращено.
«Мы получили официальную бумагу о том, что дела больше нет. В качестве обоснования указали, что виновному не исполнилось еще 14 лет», – пояснила Людмила Чудаева.
Инцидент произошел в августе 2025 года: двое несовершеннолетних зашли в дом к односельчанину, где нашли канистру с бензином. 13-летний подросток вдохнул пары топлива, а затем вылил часть жидкости на 11-летнего друга и поджег его.
Мальчик получил тяжелые ожоги и несколько недель боролся за жизнь. Лишь через полтора месяца его выписали из больницы. Сейчас его состояние остается сложным: повреждено сухожилие – ребенок не может полноценно сгибать и разгибать руку.
С 1 декабря он частично посещает школу, но полноценно включиться в учебный процесс не удается. Как рассказала мама пострадавшего, в январе запланирован повторный осмотр врачей – возможно, потребуется дорогостоящая операция.
«Если не будет никакой квоты и направления, нам придется оплачивать ее самостоятельно. Пока сказать сложно», – поделилась мать пострадавшего.
Виновный подросток продолжает приезжать в населенный пункт к бабушке и общается с другими детьми. Он пытался связаться с пострадавшим, чтобы извиниться, но тот отказался от общения.
Семья пострадавшего остается в сложной ситуации: ребенок нуждается в длительном лечении и реабилитации, а перспективы получения квоты на операцию пока неясны.
12:02:03 25-12-2025
То есть его даже в какую-нибудь закрытый интернатне поместят?
12:04:56 25-12-2025
Ну, скоро исполнится. Или крыша хорошая?
12:23:14 25-12-2025
Крыша хорошая только одна - у гроба. Остальные крыши протекают и их меняют.
12:24:53 25-12-2025
Вдохнул пары бенза-токсикоман что ли...
12:51:35 25-12-2025
В суд на семью придурка надо подавать. Присудят обязательно, вопрос, сможет ли семейка придурка оплатить? Ну, пусть долг всю жизнь висит.
13:48:53 25-12-2025
Мутно как то все, есть законные представители, они и должны отвечать. В прокуратуру нужно обращаться.
14:12:04 25-12-2025
И опять какие то квоты ,какие то ограничения на операцию ребёнку.Почему это так у нас? Детей не могут бесплатно лечить?Плати деньги?Что это за государство такое?
15:47:19 25-12-2025
Акакий (14:12:04 25-12-2025) И опять какие то квоты ,какие то ограничения на операцию реб... Езжайте жить в Америку или Европу, там бесплатно лечат детей.
18:42:12 25-12-2025
Родители несовершеннолетних , помнится, должны материально отвечать за нанесённый ущерб. К ним и нужно иск предъявлять на возмещение этого ущерба. Вот вам и помощь в восстановлении здоровья. Операция, реабилитация...Моральный вред...
19:09:48 25-12-2025
Да всё возможно не так... Короче, дети играли с бензином, один пострадал больше других. Стали разбираться, и вроде вЫрисовывался виновник, но взрослые понимают, что все там хорошИ. А семья пострадавшего, конечно, хочет денег, хоть и на лечение. Было такое в моей компании в босоногом детстве, правда, обошлось ожогами на руке, без последствий. Взрослым тогда хватило здравого смысла, да и не принято было тогда жестить...