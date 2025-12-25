НОВОСТИПроисшествия

Следователи закрыли уголовное дело по факту поджога 11-летнего мальчика в Алтайском крае

Ребенок получил тяжелые ожоги и несколько недель боролся за жизнь

25 декабря 2025, 11:54, ИА Амител

Спички / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Спички / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Хабарском районе Алтайского края следственные органы прекратили уголовное дело по факту поджога 11 летнего мальчика. О решении уведомили семью пострадавшего – об этом "Банкфаксу" рассказала мама ребенка Людмила Чудаева.

Основанием для прекращения разбирательства стало то, что виновному на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. Изначально дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), а позже рассматривалась возможность переквалификации на более тяжкую статью – "Попытка убийства с особой жестокостью". Однако в итоге производство было прекращено.

«Мы получили официальную бумагу о том, что дела больше нет. В качестве обоснования указали, что виновному не исполнилось еще 14 лет», – пояснила Людмила Чудаева.

Инцидент произошел в августе 2025 года: двое несовершеннолетних зашли в дом к односельчанину, где нашли канистру с бензином. 13-летний подросток вдохнул пары топлива, а затем вылил часть жидкости на 11-летнего друга и поджег его.

Мальчик получил тяжелые ожоги и несколько недель боролся за жизнь. Лишь через полтора месяца его выписали из больницы. Сейчас его состояние остается сложным: повреждено сухожилие – ребенок не может полноценно сгибать и разгибать руку.

С 1 декабря он частично посещает школу, но полноценно включиться в учебный процесс не удается. Как рассказала мама пострадавшего, в январе запланирован повторный осмотр врачей – возможно, потребуется дорогостоящая операция.

«Если не будет никакой квоты и направления, нам придется оплачивать ее самостоятельно. Пока сказать сложно», – поделилась мать пострадавшего.

Виновный подросток продолжает приезжать в населенный пункт к бабушке и общается с другими детьми. Он пытался связаться с пострадавшим, чтобы извиниться, но тот отказался от общения.

Семья пострадавшего остается в сложной ситуации: ребенок нуждается в длительном лечении и реабилитации, а перспективы получения квоты на операцию пока неясны.

Алтайский край Происшествия дети

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

12:02:03 25-12-2025

То есть его даже в какую-нибудь закрытый интернатне поместят?

  

Avatar Picture
Гость

12:04:56 25-12-2025

Ну, скоро исполнится. Или крыша хорошая?

  

Avatar Picture
Гость

12:23:14 25-12-2025

Крыша хорошая только одна - у гроба. Остальные крыши протекают и их меняют.

  

Avatar Picture
Гость

12:24:53 25-12-2025

Вдохнул пары бенза-токсикоман что ли...

  

Avatar Picture
гость

12:51:35 25-12-2025

В суд на семью придурка надо подавать. Присудят обязательно, вопрос, сможет ли семейка придурка оплатить? Ну, пусть долг всю жизнь висит.

  

Avatar Picture
Гость

13:48:53 25-12-2025

Мутно как то все, есть законные представители, они и должны отвечать. В прокуратуру нужно обращаться.

  

Avatar Picture
Акакий

14:12:04 25-12-2025

И опять какие то квоты ,какие то ограничения на операцию ребёнку.Почему это так у нас? Детей не могут бесплатно лечить?Плати деньги?Что это за государство такое?

  

Avatar Picture
Гость

15:47:19 25-12-2025

Акакий (14:12:04 25-12-2025) И опять какие то квоты ,какие то ограничения на операцию реб... Езжайте жить в Америку или Европу, там бесплатно лечат детей.

  

Avatar Picture
Светлана

18:42:12 25-12-2025

Родители несовершеннолетних , помнится, должны материально отвечать за нанесённый ущерб. К ним и нужно иск предъявлять на возмещение этого ущерба. Вот вам и помощь в восстановлении здоровья. Операция, реабилитация...Моральный вред...

  

Avatar Picture
Гость

19:09:48 25-12-2025

Да всё возможно не так... Короче, дети играли с бензином, один пострадал больше других. Стали разбираться, и вроде вЫрисовывался виновник, но взрослые понимают, что все там хорошИ. А семья пострадавшего, конечно, хочет денег, хоть и на лечение. Было такое в моей компании в босоногом детстве, правда, обошлось ожогами на руке, без последствий. Взрослым тогда хватило здравого смысла, да и не принято было тогда жестить...

  

