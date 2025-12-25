Следователи закрыли уголовное дело по факту поджога 11-летнего мальчика в Алтайском крае

Ребенок получил тяжелые ожоги и несколько недель боролся за жизнь

25 декабря 2025, 11:54, ИА Амител

Спички / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Хабарском районе Алтайского края следственные органы прекратили уголовное дело по факту поджога 11 летнего мальчика. О решении уведомили семью пострадавшего – об этом "Банкфаксу" рассказала мама ребенка Людмила Чудаева.

Основанием для прекращения разбирательства стало то, что виновному на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. Изначально дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), а позже рассматривалась возможность переквалификации на более тяжкую статью – "Попытка убийства с особой жестокостью". Однако в итоге производство было прекращено.

«Мы получили официальную бумагу о том, что дела больше нет. В качестве обоснования указали, что виновному не исполнилось еще 14 лет», – пояснила Людмила Чудаева.

Инцидент произошел в августе 2025 года: двое несовершеннолетних зашли в дом к односельчанину, где нашли канистру с бензином. 13-летний подросток вдохнул пары топлива, а затем вылил часть жидкости на 11-летнего друга и поджег его.

Мальчик получил тяжелые ожоги и несколько недель боролся за жизнь. Лишь через полтора месяца его выписали из больницы. Сейчас его состояние остается сложным: повреждено сухожилие – ребенок не может полноценно сгибать и разгибать руку.

С 1 декабря он частично посещает школу, но полноценно включиться в учебный процесс не удается. Как рассказала мама пострадавшего, в январе запланирован повторный осмотр врачей – возможно, потребуется дорогостоящая операция.

«Если не будет никакой квоты и направления, нам придется оплачивать ее самостоятельно. Пока сказать сложно», – поделилась мать пострадавшего.

Виновный подросток продолжает приезжать в населенный пункт к бабушке и общается с другими детьми. Он пытался связаться с пострадавшим, чтобы извиниться, но тот отказался от общения.

Семья пострадавшего остается в сложной ситуации: ребенок нуждается в длительном лечении и реабилитации, а перспективы получения квоты на операцию пока неясны.

Накануне сообщалось, что подростки случайно подожгли своего товарища в Алтайском крае – ребенка экстренно госпитализировали.