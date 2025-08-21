Подростки случайно подожгли своего товарища в Алтайском крае

Ребенок доставлен в больницу

21 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Мопед / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Поспелихинском районе Алтайского края разыгралась страшная трагедия: группа подростков случайно подожгла своего 12-летнего друга, пытаясь скрыть следы пролитого бензина, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Инцидент произошел вечером 20 августа в поселке имени Мамонтова, где подростки в гараже сливали топливо из бензобака мопеда. В процессе горючая жидкость пролилась на одежду одного из мальчиков и на пол.

Испугавшись, что взрослые обнаружат следы бензина, подростки приняли роковое решение поджечь его. Пламя мгновенно охватило пострадавшего, на одежде которого было горючее вещество.

В результате ребенок получил ожоги 30% тела и был экстренно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

