Подростки случайно подожгли своего товарища в Алтайском крае
Ребенок доставлен в больницу
21 августа 2025, 16:15, ИА Амител
В Поспелихинском районе Алтайского края разыгралась страшная трагедия: группа подростков случайно подожгла своего 12-летнего друга, пытаясь скрыть следы пролитого бензина, сообщает Следком по Алтайскому краю.
Инцидент произошел вечером 20 августа в поселке имени Мамонтова, где подростки в гараже сливали топливо из бензобака мопеда. В процессе горючая жидкость пролилась на одежду одного из мальчиков и на пол.
Испугавшись, что взрослые обнаружат следы бензина, подростки приняли роковое решение поджечь его. Пламя мгновенно охватило пострадавшего, на одежде которого было горючее вещество.
В результате ребенок получил ожоги 30% тела и был экстренно доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, в настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
19:16:36 21-08-2025
12 лет настолько тупые? не верьте им, они по-моему врут и это - умышленно
08:03:20 22-08-2025
Гость (19:16:36 21-08-2025) 12 лет настолько тупые? не верьте им, они по-моему врут и эт... Возможно и тупые, воспитанные интернетом и играми, где можно сохраняться...
21:02:07 21-08-2025
Неужели кто-то поверил в это оправдание, почему то отмыть бензин в голову не кому не пришло, а именно поджечь пришло, вообще не правдоподобная отмазка.