На Алтае рецидивист едва не поджег облитого бензином собутыльника, но тот успел сбежать

Подозреваемого задержали, свою вину он признал

11 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Зажигалка / Мужчина с зажигалкой / Поджигатель / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Кош-Агачском районе застолье двух односельчан едва не закончилось трагедией. Один из мужчин облил знакомого бензином и угрожал сжечь его. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

По данным ведомства, в полицию обратился 37-летний местный житель. Он рассказал, что приятель пытался убить его во время совместного распития спиртного. Правоохранители установили, что хозяин дома, уже знакомый полиции, пригласил мужчину "посидеть", но мирный вечер быстро перерос в ссору.

Когда напряжение достигло предела, собутыльники решили выйти во двор, чтобы остыть. Однако конфликт лишь усугубился. В порыве гнева хозяин дома схватил канистру с бензином, стоявшую на крыльце, облил гостя и начал угрожать поджечь его. Пока мужчина искал зажигалку, потерпевший смог вырваться и добежать до отдела полиции.

«Подозреваемого задержали, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством")», – отметили в ведомстве.

