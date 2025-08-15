На Алтае подросток надышался парами бензина и поджег друга

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

15 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Подросток облил друга бензином и поджег / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае следователи СК выясняют обстоятельства причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему в Хабарском районе, сообщает региональный СК.

В субботу вечером, 9 августа, в селе Мартовка двое мальчиков зашли в дом к односельчанину, где нашли канистру с бензином.

«13-летний подросток вдохнул пары бензина, часть вылил на 11-летнего друга и поджег. С ожогами потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка в связи с конфликтом подростков в Хабарском районе.