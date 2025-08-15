На Алтае подросток надышался парами бензина и поджег друга
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего
15 августа 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае следователи СК выясняют обстоятельства причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему в Хабарском районе, сообщает региональный СК.
В субботу вечером, 9 августа, в селе Мартовка двое мальчиков зашли в дом к односельчанину, где нашли канистру с бензином.
«13-летний подросток вдохнул пары бензина, часть вылил на 11-летнего друга и поджег. С ожогами потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По поручению прокурора Алтайского края проводится проверка в связи с конфликтом подростков в Хабарском районе.
12:06:58 15-08-2025
А сам чо не взорвался?
12:45:08 15-08-2025
Естественный отбор, однако
13:00:28 15-08-2025
это эволюция так работает. вымирают бестолочи , не мешайте им. Это же закон Природы, незыблемый и беспощадный
17:54:09 15-08-2025
Бенз плохой...