Жестокое убийство подростка в алтайском селе расследует военный СК
Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней
14 мая 2026, 15:55, ИА Амител
В Алтайском крае расследуется уголовное дело об убийстве 15-летнего подростка в селе Усть-Иша Красногорского района, подозреваемый задержан, сообщил Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.
Напомним, о жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. При этом, как заявлялось, от семьи якобы скрывают подробности расследования и один из убийц проходит как свидетель, а в отношении матери погибшего ребенка завели два административных дела.
«Убийству предшествовала ссора 22-летнего задержанного и подростка, проводивших совместный поздний досуг с употреблением алкоголя до утра следующего дня. По показаниям свидетеля поводом конфликта стала нелицеприятная брань в отношении близких родственников обвиняемого», — рассказали в СК.
Ввиду статуса задержанного расследование уголовного дела осуществляется военно-следственным подразделением. Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней.
В ведомстве подчеркнули, что информация о несвоевременной реакции правоохранительных органов не соответствует действительности — подозреваемый задержан сразу после совершения преступления.
Следственные действия, указали в СК, осуществляются с опорой на экспертизы, детализирующие характер событий. В частности, пояснили количество нанесенных ранений подростку, которых, как сообщалось ранее, якобы насчитали более 50.
«Число нанесенных увечий является следствием нарушенной координации преступника, приобретенной с травмами, а также возникшей в результате опьянения. Травмы рук погибшего получены в результате попыток закрыться от режущих ударов преступника, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и являются предметом выдуманных "пыток"», — подчеркнули в ведомстве.
16:14:24 14-05-2026
проводивших совместный поздний досуг с употреблением алкоголя до утра следующего дня.---- все понятно. Там еще дети есть в этой семейке?
16:26:35 14-05-2026
"Травмы рук погибшего получены в результате попыток закрыться от режущих ударов преступника, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и являются предметом выдуманных "пыток"" - вот уже и не пытал? Потом состояние аффекта докажут и отпустят подлечится?
17:54:53 14-05-2026
Гость (16:26:35 14-05-2026) "Травмы рук погибшего получены в результате попыток закрытьс... Вас то, что расследует военный СК, ни на какие мысли не наводит?
17:19:55 14-05-2026
Если не тайна, то какой же статус у задержанного, чтобы расследованием занимался Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону?
21:30:08 14-05-2026
Гость (17:19:55 14-05-2026) Если не тайна, то какой же статус у задержанного, чтобы расс... Военнослужащий, какой еще может быть статус, гражданскими они не занимаются.
20:32:11 14-05-2026
Просто бла бла - на самом деле " весяков " навалом много людей просто пропадает в "никуда" .Очень мало стало умных сотрудников .