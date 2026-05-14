Жестокое убийство подростка в алтайском селе расследует военный СК

Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней

14 мая 2026, 15:55, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае расследуется уголовное дело об убийстве 15-летнего подростка в селе Усть-Иша Красногорского района, подозреваемый задержан, сообщил Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

Напомним, о жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. При этом, как заявлялось, от семьи якобы скрывают подробности расследования и один из убийц проходит как свидетель, а в отношении матери погибшего ребенка завели два административных дела.

«Убийству предшествовала ссора 22-летнего задержанного и подростка, проводивших совместный поздний досуг с употреблением алкоголя до утра следующего дня. По показаниям свидетеля поводом конфликта стала нелицеприятная брань в отношении близких родственников обвиняемого», — рассказали в СК.

Ввиду статуса задержанного расследование уголовного дела осуществляется военно-следственным подразделением. Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней.

В ведомстве подчеркнули, что информация о несвоевременной реакции правоохранительных органов не соответствует действительности — подозреваемый задержан сразу после совершения преступления.

Следственные действия, указали в СК, осуществляются с опорой на экспертизы, детализирующие характер событий. В частности, пояснили количество нанесенных ранений подростку, которых, как сообщалось ранее, якобы насчитали более 50.