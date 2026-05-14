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Жестокое убийство подростка в алтайском селе расследует военный СК

Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней

14 мая 2026, 15:55, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Алтайском крае расследуется уголовное дело об убийстве 15-летнего подростка в селе Усть-Иша Красногорского района, подозреваемый задержан, сообщил Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону.

Напомним, о жестоком убийстве, произошедшем еще 17 апреля, стало известно 13 мая. При этом, как заявлялось, от семьи якобы скрывают подробности расследования и один из убийц проходит как свидетель, а в отношении матери погибшего ребенка завели два административных дела.

«Убийству предшествовала ссора 22-летнего задержанного и подростка, проводивших совместный поздний досуг с употреблением алкоголя до утра следующего дня. По показаниям свидетеля поводом конфликта стала нелицеприятная брань в отношении близких родственников обвиняемого», — рассказали в СК.

Ввиду статуса задержанного расследование уголовного дела осуществляется военно-следственным подразделением. Ход следствия поставлен на особый контроль правоохранительных и надзорных органов регионального и федерального уровней.

В ведомстве подчеркнули, что информация о несвоевременной реакции правоохранительных органов не соответствует действительности — подозреваемый задержан сразу после совершения преступления.

Следственные действия, указали в СК, осуществляются с опорой на экспертизы, детализирующие характер событий. В частности, пояснили количество нанесенных ранений подростку, которых, как сообщалось ранее, якобы насчитали более 50.

«Число нанесенных увечий является следствием нарушенной координации преступника, приобретенной с травмами, а также возникшей в результате опьянения. Травмы рук погибшего получены в результате попыток закрыться от режущих ударов преступника, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и являются предметом выдуманных "пыток"», — подчеркнули в ведомстве.

Мальчика жестоко убили в селе Усть-Иша / Фото: Telegram-канал Baza

52 ранения. Что известно о жестоком убийстве 15-летнего мальчика в алтайском селе

Родственники утверждают, что у подростка сильно изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы почти отрезаны
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Убийство громкое дело
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Комментарии 6

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Гость

16:14:24 14-05-2026

проводивших совместный поздний досуг с употреблением алкоголя до утра следующего дня.---- все понятно. Там еще дети есть в этой семейке?

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Гость

16:26:35 14-05-2026

"Травмы рук погибшего получены в результате попыток закрыться от режущих ударов преступника, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и являются предметом выдуманных "пыток"" - вот уже и не пытал? Потом состояние аффекта докажут и отпустят подлечится?

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Гость

17:54:53 14-05-2026

Гость (16:26:35 14-05-2026) "Травмы рук погибшего получены в результате попыток закрытьс... Вас то, что расследует военный СК, ни на какие мысли не наводит?

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Гость

17:19:55 14-05-2026

Если не тайна, то какой же статус у задержанного, чтобы расследованием занимался Военный следственный отдел СК России по Барнаульскому гарнизону?

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гость

21:30:08 14-05-2026

Гость (17:19:55 14-05-2026) Если не тайна, то какой же статус у задержанного, чтобы расс... Военнослужащий, какой еще может быть статус, гражданскими они не занимаются.

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Гость

20:32:11 14-05-2026

Просто бла бла - на самом деле " весяков " навалом много людей просто пропадает в "никуда" .Очень мало стало умных сотрудников .

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