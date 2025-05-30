Он предполагает прекращение огня на суше, в небе и на море

30 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле / Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Стало известно содержание украинского меморандума по урегулированию конфликта. Он включает пункт о прекращении огня и международном мониторинге. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Киева.

Согласно информации издания, меморандум Украины предполагает прекращение огня на суше, на море и в небе.

"Мониторинг будет осуществляться международными партнерами", – сказано в публикации.

Напомним, новый раунд переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: 16 мая Россию представляла делегация во главе с Владимиром Мединским. Также в переговорах участвовали замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

На предстоящих консультациях Россия передаст меморандум по будущему мирному договору, который включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча представителей Москвы и Киева. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными по формуле "тысяча на тысячу", который прошел с 23 по 25 мая, а также представить видение возможностей будущего перемирия.

На переговорах Украина запросила встречу глав государств. РФ приняла это к сведению.