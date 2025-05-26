СМИ: в Стамбуле идет закулисный переговорный процесс по Украине

Принципиальное соглашение о новом раунде переговоров уже достигнуто, но конкретной даты консультаций пока нет

26 мая 2025, 13:20, ИА Амител

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле / Фото: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

В Стамбуле продолжаются закулисные переговоры по урегулированию украинского конфликта. Однако ясности, что следующие консультации по этому вопросу пройдут именно здесь, нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в столице Турции.

"Ведется закулисный переговорный процесс (по урегулированию конфликта на Украине. – Прим. ред.), но пока никакой конкретики", – рассказал собеседник агентства.

Источник заявил, что сейчас Стамбул – это уже проверенная и заявившая о себе переговорная площадка. Однако информации о том, где будут проходить дальнейшие встречи делегаций, пока нет.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что принципиальное соглашение о новом раунде переговоров уже достигнуто.

Напомним, Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Встреча, состоявшаяся 16 мая, продлилась почти два часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он анонсировал масштабный обмен пленными тысяча на тысячу с Украиной. Также, с его слов, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.

В ходе переговоров украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Кроме того, Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.