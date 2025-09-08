В Петербурге 18-летний студент жестоко убил школьницу из-за расставания

После расправы он отправил приятелю фото с места преступления

18-летний Максим из Южно-Сахалинска жестоко убил 15-летнюю школьницу в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Shot.

Парень познакомился с жертвой несколько лет назад в компьютерной игре, и у них завязались онлайн-отношения. После того как девушка решила порвать с ним, он начал угрожать ей, купил билет в Петербург и заранее выложил в соцсетях жуткое фото с ножом во рту.

Максим сообщил другу о планах убийства, но его не восприняли всерьез. После расправы он отправил приятелю фото с места преступления.

Подозреваемого задержали на месте - он пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице под охраной. Обстоятельства выясняют следователи.