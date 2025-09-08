В Петербурге 18-летний студент жестоко убил школьницу из-за расставания
После расправы он отправил приятелю фото с места преступления
08 сентября 2025, 15:45, ИА Амител
18-летний Максим из Южно-Сахалинска жестоко убил 15-летнюю школьницу в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Shot.
Парень познакомился с жертвой несколько лет назад в компьютерной игре, и у них завязались онлайн-отношения. После того как девушка решила порвать с ним, он начал угрожать ей, купил билет в Петербург и заранее выложил в соцсетях жуткое фото с ножом во рту.
Максим сообщил другу о планах убийства, но его не восприняли всерьез. После расправы он отправил приятелю фото с места преступления.
Подозреваемого задержали на месте - он пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице под охраной. Обстоятельства выясняют следователи.
16:20:40 08-09-2025
Так уж и дали бы довести дело до конца, он же сам так решил и не кормить его в тюрьме 10 лет
20:07:27 08-09-2025
Гость (16:20:40 08-09-2025) Так уж и дали бы довести дело до конца, он же сам так решил ... Он не собирался, кто реально хочет у того получается.
17:39:23 08-09-2025
Бывает.Чаще расставания просто маленькая смерть.