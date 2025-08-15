По данным СМИ, мотивом для предполагаемого убийцы стала ревность

15 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Волгоградской области федерального судью убили выстрелом в голову, а затем расправились с ним с особой жестокостью. Тело мужчины обнаружили у здания Камышинского городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, труп с огнестрельными и колото-резаными ранениями нашли вечером 14 августа.

Как пишет Mash, предполагаемый убийца подкараулил судью у здания суда и выстрелил из ружья "Сайга", а затем отрезал половой орган и воткнул нож в глаз. По данным Telegram-канала, подозреваемый сдался полиции сам. Он рассказал правоохранителям, что узнал о романе между убитым и его женой, после чего решился на преступление.

Baza уточняет, что речь идет о местном 47-летнем предпринимателе, который занимается пассажирскими перевозками. РБК со ссылкой на источник утверждает, что убийца судьи – бывший участник военных действий (каких именно, не уточняется).

Подозреваемого в убийстве допрашивают. Решается вопрос о его заключении под стражу.