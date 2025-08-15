НОВОСТИПроисшествия

Нашли с ножом в голове. В Волгоградской области жестоко убили федерального судью

По данным СМИ, мотивом для предполагаемого убийцы стала ревность

15 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
В Волгоградской области федерального судью убили выстрелом в голову, а затем расправились с ним с особой жестокостью. Тело мужчины обнаружили у здания Камышинского городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, труп с огнестрельными и колото-резаными ранениями нашли вечером 14 августа.

Как пишет Mash, предполагаемый убийца подкараулил судью у здания суда и выстрелил из ружья "Сайга", а затем отрезал половой орган и воткнул нож в глаз. По данным Telegram-канала, подозреваемый сдался полиции сам. Он рассказал правоохранителям, что узнал о романе между убитым и его женой, после чего решился на преступление.

Baza уточняет, что речь идет о местном 47-летнем предпринимателе, который занимается пассажирскими перевозками. РБК со ссылкой на источник утверждает, что убийца судьи – бывший участник военных действий (каких именно, не уточняется). 

Подозреваемого в убийстве допрашивают. Решается вопрос о его заключении под стражу.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("незаконное хранение огнестрельного оружия")», – уточнили в Следкоме.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

09:37:48 15-08-2025

Нда... Показательно...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:33 15-08-2025

Отелло уже не тот. Да и Дездемоны уже не те.
Да и статус судьи не помог.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:51 15-08-2025

Гость (09:45:33 15-08-2025) Отелло уже не тот. Да и Дездемоны уже не те. Да и статус... Не такая уж и неприкосновенность

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:21 15-08-2025

Сейчас можно закрыть вот такие обиды, а потом идти отдавать долг родине. Рабочая схема

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:58 15-08-2025

Убил, отрезал, воткнул - откуда столько жестокости?
Чтобы избежать подобных ситуаций, человечество придумало особую процедуру, называется РАЗВОД.
Узнал об измене, развёлся, живи дальше.
Судья может вообще не в курсе был что у женщины муж есть.
Вот так на ровном месте один получил гроб, а второй срок.
Женщина не при делах, впрочем как обычно.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:04:40 15-08-2025

Гость (10:24:58 15-08-2025) Убил, отрезал, воткнул - откуда столько жестокости?Чтобы... Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, так записано в судейском кодексе.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ага

17:30:36 15-08-2025

Гость (12:04:40 15-08-2025) Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравствен... Как в сериале "Ваша честь"...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:03:00 15-08-2025

Ага (17:30:36 15-08-2025) Как в сериале "Ваша честь"...... Это вы про оригинал снятый в юэсэй или про нашу подделку?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:21:32 15-08-2025

Гость (10:24:58 15-08-2025) Убил, отрезал, воткнул - откуда столько жестокости? оттуда...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

10:51:50 15-08-2025

джигит однако!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость1

11:06:53 15-08-2025

Шерще ля фам....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
5

12:08:07 15-08-2025

гость1 (11:06:53 15-08-2025) Шерще ля фам....... Да что её искать, вон она, с фингалом под глазом воет от дальнейшей неопределённости, один любимка в могиле, второй любимка на зоне, третьего любимку искать надо.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:29 15-08-2025

А если не ля фам- а тока для смгчения- а причина возможно другая.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:48:36 15-08-2025

90е отдыхают однако , а когда окончится сво то будет в обще труба....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:40:46 16-08-2025

гость (13:48:36 15-08-2025) 90е отдыхают однако , а когда окончится сво то будет в обще ... С чего вдруг? Или из тех у кого ффсёё прапалаа, мы все умрем?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:02:59 16-08-2025

Не греши и будешь жить долго.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:37:32 16-08-2025

Гость (03:02:59 16-08-2025) Не греши и будешь жить долго.... Уверен?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горе журналисты и следователи

12:56:07 17-08-2025

В Волгоградской области федерального судью убили выстрелом в голову, а затем расправились с ним с особой жестокостью.
И где здесь жестокость? Если бы была обратная последовательность описанных действий, то был бы согласен. Раз убийство не было связано с занимаемой должностью убитого, то это квалифицируется как простое убийство с последующим глумлением над трупом - надругательство над телом умершего.

  1 Нравится
Ответить
