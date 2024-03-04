СМИ: железнодорожный мост попытались взорвать в Самарской области
На месте происшествия работают правоохранители
04 марта 2024, 13:40, ИА Амител
Железная дорога / Фото: unsplash.com
Железнодорожный мост через реку Чапаевку пострадал в результате взрыва в Самарской области. Предварительно, никто не пострадал.
По данным источников "Базы", повреждения получили металлоконструкции моста и ограждение, бетонная опора при этом уцелела.
Из-за ЧП оказались задержаны четыре поезда. Сейчас территорию оцепили и осматривают спецслужбы. О задержании подозреваемых не уточняется.
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