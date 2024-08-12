Смирнов: приграничные села в Курской области опустели, их занимают военные
28 населенных пунктов в региона оказались под контролем ВСУ
12 августа 2024, 23:21, ИА Амител
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Населенные пункты и районные центры в приграничье Курской области опустели, они занимаются военными частями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
"Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями", — заявил Смирнов.
Ранее Смирнов рассказал, что 28 населенных пунктов в Курской области оказались под контролем ВСУ. Неизвестна судьба порядка 2 тысяч человек, которые остались в этих поселках и деревнях.
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