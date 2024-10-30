Снег и гололед. О погоде в Алтайском крае 30 октября

В утренние часы местами возможен туман

30 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная улица / Фото: unsplash.com / Filip Bunkens

Осадки и гололед ожидаются в Алтайском крае днем 30 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Дневная температура составит от +1 до +6 градусов. Местами пройдут небольшие осадки: снег и мокрый снег. В утренние часы местами возможен туман. В отдельных районах образуется временный снежный покров. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, от 4 до 9 м/с. Местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Небольшие осадки в виде снега. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с.