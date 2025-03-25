Все – в "Манжерок". Как алтайский курорт переманивает кадры, оголяя рынок труда

Эксперты отмечают, что спрос на отдых в Республике Алтай еще не достиг пика, поэтому потребность в квалифицированном персонале будет только расти

25 марта 2025, 09:15, ИА Амител

Курорт "Манжерок" в Республике Алтай за последние пару лет побил все рекорды не только по росту числа туристов, но и по количеству новых сотрудников, набираемых как в самом регионе, так и далеко за его пределами.

Со всей страны сюда съезжаются представители самых разных профессий – от поваров, отделочников и инженеров до медиков, инструкторов и архитекторов. Кого-то переводят из других подразделений Сбера (владелец курорта), кто-то едет за высокой зарплатой, кто-то мечтает пожить среди легендарных Алтайских гор. Причины у соискателей разные.

А вот владельцы и руководители транспортных компаний, госучреждений и частного бизнеса жалуются на отток кадров и дефицит специалистов в своих направлениях. Население республики привычно ругает компанию-гиганта и жалуется, что "Манжерок" теперь везде. Люди частенько саркастически задаются вопросом: "Когда уже переименуемся в Сбер Республику". На работу сюда, впрочем, продолжают устраиваться.

Как популярный комплекс за несколько лет стал едва ли не регионообразующим предприятием, чем он привлекает сотрудников и так ли комфортно там работать – разбирался amic.ru.

Курорт "Манжерок" / Фото: курорт "Манжерок"

Все началось с автобусов

Проблеме с автобусами в Горно-Алтайске и пригородах уже больше года. Изначально она была сезонной, когда водители осенью брали отпуска и отправлялись на добычу кедрового ореха, но постепенно приобрела постоянный характер. По словам руководителя Союза автопредпринимателей столицы республики Натальи Осинцевой, сейчас на маршрутах не хватает около 200 водителей, из-за чего пришлось сократить число рейсов, ряд маршрутов оптимизировали.

Казалось бы, при чем тут популярный курорт? Все дело в том, что с его расширением, открытием новых объектов, "Манжерок" начал массированный подбор кадров. Предприниматели считают, что на ряд должностей людей "переманивали" более высокими зарплатами.

Зарплата водителя в "Манжероке", согласно разделу вакансий на сайте курорта, начинается от 50,6 тыс. рублей. Для сравнения: в Горно-Алтайском Союзе автопредпринимателей водителям предлагают якобы от 70 тыс. рублей, но сами сотрудники рассказывают, что такой доход можно получить, работая по две смены в день – это примерно с 05:00 часов утра до 23:00 часов, а то и дольше.

А, например, в Центр гигиены и эпидемиологии Алтайского края, согласно сайту поиска вакансий, водитель требуется за 43-50 тыс. рублей, водитель автомобиля скорой помощи в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре будет получать 40 тыс. рублей. В транспортных компаниях в крае предлагают до 100 тыс. рублей.

"Союз автопредпринимателей, когда вопрос дефицита обострился, запустил бесплатную программу по обучению водителей категории D. Набрали 15 человек со всего региона, обучили за свой счет. И все эти водители, кроме одного, после обучения ушли работать в "Манжерок". У нас до сих пор фиксируются сбои в графиках из-за нехватки водителей, порядка 200 человек необходимо", – рассказал amic.ru источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

Сотрудники курорта "Манжерок" / Фото: курорт "Манжерок"

Зачем "Манжероку" столько людей?

Мало кто помнит, что "Манжерок" достаточно юный. В 2010 году здесь запустили первую канатную дорогу, открыли первые три корпуса гостиничного комплекса. Сбер управляет курортом с 2012 года, развитием вплотную занялся с 2018-го. В конце 2023-го открыли крупнейший в стране пятизвездочный отель.

В 2021 году здесь работал 241 человек, а в 2024-м – уже 1144, к началу 2025 года за счет открытия новых объектов число сотрудников "Манжерока" увеличилось на 43% – до 2630 человек.

"В перспективе, когда на курорте "Манжерок" будут запущены все объекты, наша команда увеличится до 15 тысяч человек", – рассказывает гендиректор Владимир Щербинин.

Учитывая планы владельца курорта Германа Грефа, пообещавшего превратить "Манжерок" в лучший горнолыжный курорт мира, "снести шалаши и шанхаи", планка может показаться даже заниженной.

Скорее всего, именно из-за высоких требований и большого объема существующих вакансий сотрудников "Манжерок" ищет по всей стране.

Сотрудники курорта "Манжерок" / Фото: курорт "Манжерок"

География вопроса

Щербинин пояснил, что в подборе персонала приоритет отдается местным жителям. Сейчас на курорте 65% сотрудников – жители региона. Большинство – из Горно-Алтайска, также много жителей Майминского и Шебалинского районов.

Кто-то добирается на работу на собственном транспорте, для других организованы специальные служебные автобусы, которые по графику "собирают" сотрудников на остановках. Для работы на этих маршрутах, кстати, и привлекали водителей с общественного транспорта города. Эти автобусы давно стали привычной частью пейзажа в регионе.

"Утром, когда часов в 07:00 едешь по трассе, на остановках в Майме, Соузге, Рыбалке (дорога от Горно-Алтайска в сторону курорта. – Прим. ред.) столько стоит работяг из "Манжерока", ждут автобусы служебные, что кажется, что села в полном составе там работают. По 30–40 человек на каждой остановке", – поделились наблюдением местные.

Впрочем, работают здесь не только жители Горного. Едут в "Манжерок" и из близлежащих сибирских республик и областей, с Урала, и даже из Центральной России.

"Из ближайших городов, откуда едут сюда на работу, – это Бийск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Омск, из далеких – Челябинск, Крым, Сахалин, Сочи. Почему едут сюда? Ближайшие города – в основном за заработком. Кого-то сюда переводят из других точек Сбера, например, из Сочи, Ялты. Соглашаются и из-за интереса к работе, и из-за перспектив здесь", – рассказала amic.ru Алина (имя изменено) из Горно-Алтайска.

Сотрудники курорта Манжерок / Фото: курорт Манжерок

Спрос на поваров

Алина перешла на работу в "Манжерок" из государственного учреждения на должность повара. Сейчас зарплата у нее примерно в три раза больше, чем на прежнем месте. Приблизительно о такой же разнице говорят работники других сфер – водители, отделочники, медики и так далее.

Судя по разделу вакансий на сайте курорта, зарплата повара варьируется в пределах 70–90 тысяч рублей. Оплата ряда должностей обсуждается при собеседовании. Для сравнения: повар в детском саду Горно-Алтайска, по данным сайта HeadHunter, получает от 39 тыс. рублей. Повару-кассиру в "Бургер-Кинге" будут платить 39–57 тыс. рублей. Пекарю в барнаульской "Пятерочке" предлагают 39–54 тыс. рублей, в ресторанах краевой столицы оплата на этой вакансии варьируется от 30 до 80 тыс. рублей и выше.

"Повара сейчас, мне кажется, очень востребованы из-за того, что открываются новые рестораны и уличные точки с едой. Очень много требуется этих специалистов. Готовить нужно не только стритфуд, конечно, но и национальную кухню, ресторанные блюда. Большую роль играет и вкус, и качество приготовления, и оформление. Да и других вакансий, я слышала, тоже много", – уточнила собеседница.

Рядовые предприниматели конкуренцию по зарплате в таких условиях, конечно, не выдерживают. Сотрудников привлекают и другими преференциями: приезжим из районов республики и из других регионов предоставляют жилье или оплачивают его аренду, в рабочие дни организуют на курорте трехразовое питание. В нерабочее время сотрудникам доступны скидки как на питание в точках курорта, так и на другие услуги. Учитывая далеко не низкие цены в "Манжероке", это вызывает интерес у людей.

Отдых на курорте "Манжерок" / Фото: курорт "Манжерок" и сайт правительства Республики Алтай

Не все так радужно?

"Массовый исход" сотрудников из госструктур и частного бизнеса в "Манжерок" случился полтора-два года назад. При этом вскоре кто-то из них вернулся на прежнее место работы или нашел новую. Причины называют разные.

"Требования у работодателя часто завышенные, очень сложно психологически, несмотря на большую зарплату. Предпочла уйти уже через несколько месяцев", "Большой прессинг там, предпочитаю уйти, получать меньше, но жить спокойно", "Нервы треплют все время, такое меня не устраивает", – поделились с amic.ru несколько бывших сотрудников.

Кому-то не нравилось терять время утром и вечером, попадая в многочасовую пробку на Чуйском тракте за аэропортом. С началом высокого турсезона в мае этот затор становится уже привычным явлением. Кстати, именно поэтому трассу здесь расширят до четырех полос.

"Брат работал там в прошлом году. Зарплата была очень хорошая – порядка 120 тысяч рублей, служебная машина в пользовании. Сложновато было летом добираться туда из города по пробкам, но сама работа очень его устраивала, ушел по сугубо личным причинам, потребовался переезд. Многие говорят о достаточно высоких требованиях. Брат рассказывал, что работодатель требует четко выполнять свои обязанности. Если не бегать в курилку каждые 15 минут, как у нас любят, можно все успевать и в рабочее время, без задержек", – заметила жительница региона Светлана.

"Если кто-то не любит работать, пытается халтурить, таким там не место, им там точно не понравится, они быстро распрощаются, не смогут. Но такой подход (со строгими требованиями. – Прим. ред.) должен быть везде. Получаешь зарплату – отработай ее", – соглашается с мнением другой житель города Роман (имя изменено).

Николай (имя изменено) приезжает на работу в "Манжерок" из одного из сел Алтайского края. О вакансии отделочника ему рассказал приятель, который трудится здесь же. Делится, что работы на курорте – непочатый край, без дела сидеть не приходится.

"Это заблуждение, что мы сидим сутками в служебной каморке, играем в карты, а потом получаем кучу денег. Целый день на ногах, курорт огромный, постоянно нужно что-то сделать. За день наматываешь не меньше 20 тысяч шагов. Действительно устаешь, но заработок устраивает. Раньше я работал на себя, получал в несколько раз меньше, а тут ипотеку беру, буду дом строить", – уточнил он.

Профессионалы Республики Алтай / Фото: правительство Республики Алтай

Не найдем, так научим

Курорт предлагает жителям новые рабочие места, но одновременно и "оголяет" некоторые сферы, "отбирая" сотрудников. Но только ли в "Манжероке" дело или вопрос нехватки кадров – системный?

Сейчас в республике, по данным Минтруда, доступно 1140 вакансий – это на 12% больше, чем годом ранее. Работодатели ищут врачей, педагогов, водителей, продавцов и поваров. Востребованы как высококвалифицированные специалисты, так и представители рабочих профессий.

Самыми востребованными остаются специалисты в сферах образования и здравоохранения – более 300 вакансий. Также активно ищут работников организации в сфере торговли и услуг – более 150 вакансий, цитирует ведомство директора Центра занятости населения по Республике Алтай Эмилию Адарову.

Очевидно, что вакансий в Республике Алтай достаточно, и они разносторонние. Центр занятости отмечает, что 37% от заявленных вакансий закрываются в течение трех месяцев. Но людей все равно не хватает.

Для решения этого вопроса "Манжерок", например, начинает готовить кадры "под себя", для чего взаимодействует с вузами и колледжами Новокузнецка, Ярославля, Новосибирска, Алтайского края и Республики Алтай. В регионе они с 2019 года сотрудничают с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. М. З. Гнездилова.

"Студентов, обучающихся по целевым договорам по программе "Профессионалитет", принимаем на практику с первых лет обучения. Самые популярные направления – повара, горничные, официанты", – поясняет замгендиректора по персоналу Людмила Чупикова.

Первые с начала сотрудничества выпускники колледжа – повара, горничные, бармены – начнут работу на курорте уже этим летом.

Кстати, по итогам регионального этапа всероссийского чемпионата "Профессионалы" две победительницы из колледжа Екатерина Грехова и Наталья Кетова пройдут трехдневную стажировку на курорте. Екатерина – в службе администрирования отеля, Наталья – в службе приготовления и подачи еды и напитков.

Только начало

Необходимость перезагрузки туротрасли Алтая, повышения качества сервиса, подготовки квалифицированных кадров Андрей Турчак обсуждал на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Герман Греф же, в свою очередь, твердо намерен слово "Куршевель" поменять на "Манжерок".

Для этого он, например, собирается подписать с правительством России договор о создании рядом с курортом первой федеральной зоны комплексного развития территории, где Сбербанк будет контролировать всю инфраструктуру.

К снижению цен на отдых в Горном Алтае это вряд ли приведет. Скорее, наоборот. Например, на том же "Манжероке" в недавно открытых новых семейных шале на склоне Синюхи можно отдохнуть за 280–350 тыс. рублей в сутки. Несмотря на высокую стоимость, часть дат для бронирования в апреле уже недоступна. Местных жителей цена и шикарный вид шале возмутили, но на них эти апартаменты и не рассчитаны.

Эксперты отмечают, что спрос на отдых в Республике Алтай еще не достиг пика. Туристов, в прошлые годы катавшихся на лыжах по выходным в Альпах или загорающих на побережье Италии, такие ценники не отпугнут. Потому что Европа до сих пор закрыта, а в Анапе этим летом вряд ли будет комфортно из-за экологической катастрофы с мазутом в Черном море. Спрос на квалифицированный персонал на турбазах Алтая, соответственно, будет только расти.