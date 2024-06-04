Собаки, алкоголь и медики. О чем алтайские депутаты поспорят на июньской сессии?

Многие вопросы обещают быть весьма дискуссионными

04 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

6 июня Алтайское Заксобрание проведет очередную сессию. Она объединит сразу майское и июньское заседание и, судя по повестке, станет одним из самых насыщенных с начала 2024 года. Так, например, депутаты разрешат умерщвлять бродячих собак, продлят время продажи алкоголя в магазинах и сократят в многоквартирных домах, рассмотрят новые меры поддержки медиков и другие инициативы. Рассказываем подробнее.

Собачья казнь

На июньской сессии депутаты намерены принять законопроект, который установит правила обращения с бездомными животными в регионе.

"За 2021 год медицинскими учреждениями края зафиксировано 1983 случая обращения граждан, пострадавших от нападения собак, в 2022 году – 2198, в 2023-м – 2328. Отметим, что это только официально зарегистрированные случаи нападения собак", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом действующая программа ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) не решает проблему, отмечают разработчики.

Депутаты предлагают ввести с 1 января 2025 года обязательную регистрацию и маркировку домашних животных (речь идет только о собаках). Регистрация питомцев будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев. Ответственность за отсутствие обязательной регистрации введут после принятия документа.

Также текст законопроекта предусматривает создание пунктов временного содержания животных без владельцев. В пунктах питомцев будут проверять на наличие признаков немотивированной агрессии и опасных заболеваний. Нежизнеспособных животных, проявляющих немотивированную агрессию либо причинивших вред здоровью человека, будут умерщвлять.

Реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета, говорится в документе.

Пока документ планируют принять в первом чтении. Подробнее о том, как будет работать "собачий" закон в Алтайском крае, мы писали в материале по ссылке ниже.

Не пить, не шуметь

Еще один не менее важный законопроект, над которым депутаты работали не один год и готовятся принять на этой сессии, – изменение условий и времени продажи алкоголя.

Итак, с 1 сентября 2024 года:

продавать алкоголь в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, будет разрешено с 09:00 до 22:00 часов. Исключение – рестораны и кафе;

время продажи алкоголя в обычных магазинах увеличится на час – с 09:00 до 22:00 (сейчас действует ограничение с 09:00 до 21:00);

продавать пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху при оказании услуг общепита можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. В столовых и закусочных это делать запрещено.

"Данные изменения позволят сократить потребительский спрос на алкоголь в местах продажи контрафактной алкогольной продукции, а также уменьшить количество так называемых "псевдокафе" и "псевдобаров", где под видом оказания услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, по словам разработчиков, меры поспособствуют росту выручки торговых точек и несетевых магазинов. Тем более что в регионе расположены 1,6 тысячи населенных пунктов, на сельскую местность приходится более 40% населения, говорится в документе.

Также увеличение времени продажи алкоголя позволит увеличить поступления в бюджет (за счет роста объемов продажи легальной алкогольной продукции и, следовательно, уплаты акцизов), уверены разработчики.

Землю застройщиков – государству

Еще один законопроект, который рассмотрят депутаты, разрешит застройщикам получать земельные участки без торгов, в случае если они предоставят 3% построенного на них жилья государству. С соответствующей инициативой вышла Общественная палата региона.

Воспользоваться таким правом застройщики смогут с рядом условий. В частности, размер участка под строительство должен быть не менее 200 га в Барнауле, не менее 15 га – в других городах края, не менее 5 га – в районах. При этом общая площадь жилых помещений не может быть меньше 400 тысяч "квадратов" в столице региона, 5 тысяч "квадратов" – в других муниципалитетах.

Затраты застройщиков, которые пойдут по этому пути, предположительно, составят от 1,3 млрд до 6,4 млрд рублей. Законопроект примут во втором, окончательном чтении.

Плюс один округ

На сессии депутаты рассмотрят вопрос о преобразовании Змеиногорского района в муниципальный округ. Мунокруг предполагает упразднение сельсоветов и руководителей каждого из сел. При таком формате у округа есть лишь один глава, одно собрание депутатов и один бюджет.

О том, что Змеиногорский район может преобразоваться в муниципальный округ, стало известно еще осенью 2023 года. После этого в каждом из населенных пунктов провели публичные слушания.

"Объединение и создание муниципального округа осуществляется с согласия населения, выраженного представительными органами объединяемых муниципальных образований и муниципального района", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Змеиногорский район включает семь сельсоветов – Барановский, Карамышевский, Кузьминский, Октябрьский, Саввушинский, Таловский, Черепановский. А также сам Змеиногорск. Всего в районе расположено 23 села, общая численность жителей – почти 20 тысяч человек.До 1 января 2025 года муниципалитет должен сформировать органы местного самоуправления и решить все вопросы, связанные с преобразованием.

Если депутаты АКЗС одобрят законопроект, то это будет уже пятый муниципальный округ в Алтайском крае. Первый появился в 2021 году после объединения поселений Залесовского района. Затем на подобную форму административного деления перешли Чарышский, Залесовский, Суетский район и город Славгород.

Новые меры поддержки медиков

Депутаты АКЗС также вышли с инициативой установить специальные выплаты работникам скорой помощи и младшему медперсоналу. Соответствующее постановление депутаты намерены направить в правительство РФ, его также рассмотрят на ближайшей сессии.

В декабре 2023 года федеральный кабмин ввел специальные выплаты для медиков. Однако в ходе реализации разработанных мер "вскрылся" ряд недочетов, жалобы на них алтайские депутаты от представителей регионального медсообщества получают регулярно.

В документе говорится, что меры не затронули водителей скорой помощи, а также руководителей и заместителей медорганизаций, что привело к оттоку кадров из региона. Без специальных выплат остались и медработники, которые работают по совместительству.

"Доход руководителей медицинских организаций и их заместителей стал ниже, чем доход врачей с учетом повышенных специальных социальных выплат, а ответственность за деятельность медицинской организации осталась прежней", – отмечается в документе.

Еще один минус разработанных мер – размер выплат для младшего медицинского персонала установлен без учета численности населения, обслуживаемого в медорганизации, говорится в документе.

"Депутатов не может не беспокоить нарастание социальной напряженности в ряде коллективов медицинских организаций, что вызвано условиями установления специальных социальных выплат", – отмечается в проекте постановления.

Депутаты просят правительство РФ вернуться к корректировке некоторых положений постановления и учесть предложения алтайских парламентариев. Среди мер, которые предлагают народные избранники, – увеличение размера выплат фельдшерам станций скорой помощи до 30 тысяч рублей, врачам – до 50 тысяч, водителям – до 15 тысяч. Кроме того, депутаты предлагают распространить выплаты на руководителей медорганизаций и их заместителей.

Деньги вместо земли для многодетных

Поддержать на ближайшей сессии депутаты намерены на только медиков, но и многодетных. Напомним, в России, в том числе в Алтайском крае, уже много лет действует мера по предоставлению многодетным семьям земельного участка. Как правило, земля выдается в пределах муниципалитета, котором проживает заявитель.

Участки могут выдавать на следующие цели:

индивидуальное жилищное строительство;

ведение личного подсобного хозяйства;

дачное хозяйство;

садоводство или огородничество.

В начале 2023 года в Алтайском крае многодетным семьям, в которых воспитывается пятеро и более детей, разрешили получить выплаты вместо земельного участка. Деньги можно потратить на покупку земли, строительство жилья, помещения, в том числе закрытие первоначального взноса при получении кредита, на строительство и реконструкцию объекта ИЖС, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Размер выплаты не должен превышать 200 тысяч рублей.



И сейчас депутаты предлагают расширить число категорий, которые могут взять деньги вместо земли и наделить этим правом семьи с четырьмя детьми.



Как сообщает пресс-служба парламента, сейчас в очереди за бесплатными участками в регионе стоят более 1,4 тысячи жителей, в том числе около 900 граждан, имеющих четверых детей, и 513 с пятью и более детьми.

Документ разрабатывал комитет по социальной защите и занятости населения. Поправки вступят уже с 1 июля.

Допвыборы и отчеты чиновников

А еще на предстоящей сессии парламентарии объявят дополнительные выборы депутата по округу № 21 (входит часть Железнодорожного района Барнаула).

Кресло депутата по округу № 21 стало вакантным осенью 2023 года, когда Иван Нифонтов перешел на должность главы регионального Минспорта.

Голосовать за народного избранника будут 8 сентября 2024 года. О намерении баллотироваться уже заявили директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко ("Единая Россия"), директор частного колледжа "Тьютория" Игорь Странцов ("Новые люди"), активист от КПРФ Матиас Дениц. От "Справедливой России – За правду" планировала идти действующий депутат АКЗС Евгения Боровикова, однако она передумала сдавать мандат. Кто вместо нее поведет социалистов на допвыборы, в партии еще не определились, сообщили amic.ru в СРЗП.

Кроме того, депутаты рассмотрят план деятельности парламента на ближайшие полгода, заслушают отчеты руководителя Счетной палаты края Виктора Миненка, уполномоченного по защите прав предпринимателей Андрея Осипова и детского омбудсмена Ольги Казанцевой.

Подробную трансляцию с сессии парламента читайте на сайте amic.ru 6 июня.