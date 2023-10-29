Собаку весом 100 килограммов обнаружили в Нижнем Новгороде

Пса назвали Кругетс, сейчас ему помогают врачи

29 октября 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: Благотворительный фонд Сострадание НН

Собаку весом 100 килограммов обнаружили в одном из приютов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает "ГТРК Нижний Новгород".

У пса выявили крайнюю степень ожирения. Болезнь наносит ему вред во всем: от эндокринологии до ортопедии.

Собаку назвали Кругетс, его не смогли поместить ни в один из боксов ветклиники, потому что он туда не помещается.

Врачи оказывают хвостатому помощь, сейчас Кругетсу нужно похудеть до 50 килограммов, чтобы ветеринары смогли сделать ему рентген.