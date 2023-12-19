Ксения Собчак призналась в ненависти к "жирным людям"

Журналистка сказала, что ей нравится быть худой

19 декабря 2023, 15:18, ИА Амител

Кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube

Журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к "жирным людям", пишет "Лента.ру".

На своем YouTube-канале она отметила, что "по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", хотя ей нравится быть худой.