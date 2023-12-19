Ксения Собчак призналась в ненависти к "жирным людям"
Журналистка сказала, что ей нравится быть худой
19 декабря 2023, 15:18, ИА Амител
Кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube
Журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к "жирным людям", пишет "Лента.ру".
На своем YouTube-канале она отметила, что "по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", хотя ей нравится быть худой.
"Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему", – отметила Собчак.
15:22:06 19-12-2023
А я вот лошадей например не люблю. Поэтому на ипподром не хожу. Никакой ненависти-)
15:25:15 19-12-2023
Жирный может похудеть, а массивную нижнюю куда деть?
15:29:42 19-12-2023
Гость (15:25:15 19-12-2023) Жирный может похудеть, а массивную нижнюю куда деть?... А почему не худеет?
15:44:35 19-12-2023
Гость (15:29:42 19-12-2023) А почему не худеет?... Не хочет, видимо, не считая это чем-то важным.
15:25:30 19-12-2023
Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По факту 1% реально имеют причину а остальные жрут ведрами.
15:33:01 19-12-2023
Гость (15:25:30 19-12-2023) Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По ... Жирный похудеет, а вот тебе ум и тактичность точно не светят.
15:42:25 19-12-2023
Гость (15:33:01 19-12-2023) Жирный похудеет, а вот тебе ум и тактичность точно не светят... Повторюсь - почему они не худеют? каждый второй толще некуда.
17:08:29 19-12-2023
Гость (15:42:25 19-12-2023) Повторюсь - почему они не худеют? каждый второй толще некуда... А почему ты беден? А почему ты туп? Почему твоё образование хромает? Таких "почему" может быть много.
15:46:21 19-12-2023
Гость (15:33:01 19-12-2023) Жирный похудеет, а вот тебе ум и тактичность точно не светят... Тактичность не видно, а жир видно.
16:00:46 19-12-2023
Гость (15:46:21 19-12-2023) Тактичность не видно, а жир видно.... Хамство твоё тоже очень видно.
06:19:17 20-12-2023
Гость (15:46:21 19-12-2023) Тактичность не видно, а жир видно.... Ум не видно, но его отсутствие заметно
15:42:52 19-12-2023
Гость (15:25:30 19-12-2023) Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По ... грубо, но верно
16:01:36 19-12-2023
Гость (15:42:52 19-12-2023) грубо, но верно... А ты почему мало зарабатываешь? Тоже безвольный?
15:45:34 19-12-2023
Гость (15:25:30 19-12-2023) Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По ... Ты ошибаешься. Человеку может быть тупо пофиг на свой лишний вес. И он стремится совсем к другому, проявляя в своём стремлении волю, которой у тебя нет.
15:51:37 19-12-2023
Гость (15:45:34 19-12-2023)И он стремится совсем к другому... Пораньше помереть?
16:02:53 19-12-2023
Гость (15:51:37 19-12-2023) Пораньше помереть?... Хорошо пожить, с удовольствием, со смаком :-)
15:43:49 19-12-2023
Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболеванию ожирением. По данным Минздрава.
15:59:36 19-12-2023
Гость (15:43:49 19-12-2023) Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболева... Ну да.Все видимо от переедания и " хорошей" жизни .. На дешевых макарошках и картошке люди сидят. Не все, конечно, но многие.Фрукты уже практически недоступны в тех объемах, что нужны организму.Не жирное мясо тоже... Курица теперь тоже по праздникам.Молочные продукты БЗМЖ тоже. Плюс хронический стресс и как следствие повышенный кортизол- а это прямая связь с различными нарушениями в организме и ожирением в частности.
16:11:03 19-12-2023
Гость (15:59:36 19-12-2023) Ну да.Все видимо от переедания и " хорошей" жизни .. На деше... Жрать надо меньше...
17:09:47 19-12-2023
Гость (16:11:03 19-12-2023) Жрать надо меньше... ... Ага, и работать больше, чтобы хорошо зарабатывать. Так ведь по твоей логике это работает?
19:18:12 19-12-2023
Гость (15:43:49 19-12-2023) Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболева... Это всё по тому, что углеводы(макароны, картошка,хлеб) дешевле чем белкИ и свежие овощи-фрукты. А наш край по доходам тоже в ж.пе. А ещё основная масса работоспособного населения работает с утра до ночи, проще купить полуфабрикаты или готовый фаст-фуд, и сам поест и ребенка накормит. Я вот совсем не против ужинать паровой красной рыбкой или куриной грудкой с салатом из свежих овощей. Но увы...
15:52:25 19-12-2023
А кто лошади по имени Ксюша вообще слово дал? Когда она под Виторганом извивалась и стонала, то тоже от ненависти? Или роль исполняла?
15:53:17 19-12-2023
ребятк. а почему вас так волнует мнение Сении Пащак? вы её поклонники штоль? сразу такую дискуссию развели, с оскорблениями. не стыдно? ну сказала и сказала. а вы сразу есть друг дружку. где она со своим мнением и где вы.
15:58:46 19-12-2023
Гость (15:53:17 19-12-2023) ребятк. а почему вас так волнует мнение Сении Пащак? вы её ... мы не про нее, а про людей, что типа если вдруг захотят то вмиг станут стройными и худыми, а она просто так к месту
16:02:18 19-12-2023
Гость (15:53:17 19-12-2023) ребятк. а почему вас так волнует мнение Сении Пащак? вы её ... Да нам на нее пофиг. Мы между собой обсуждаем причины - почему люди жирные.
15:59:46 19-12-2023
А ведь у нас был шанс выбрать её президентом, но мы свернули не туда
16:00:33 19-12-2023
Просто лошадь родилась в нужной семье для семьи, вот и все - куражится как может- ей все сходит с рук.
16:00:55 19-12-2023
Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Народная мудрость.
16:09:14 19-12-2023
Гость (16:00:55 19-12-2023) Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Народная мудрость.... Хорошо. так почему толстые так и не хотят сохнуть то?
16:31:31 19-12-2023
Гость (16:09:14 19-12-2023) Хорошо. так почему толстые так и не хотят сохнуть то?... А почему ты никак не хочешь хорошо зарабатывать?
17:07:33 19-12-2023
Гость (16:09:14 19-12-2023) Хорошо. так почему толстые так и не хотят сохнуть то?... Потому что худые не хотят дохнуть.
16:10:42 19-12-2023
Жириновский бы ей сказал пару ласковых.... как на дебатах. А вообще эту опозиционерку Путин отпустил, разрешил уехать., в память о дружбе с ее отцом..
16:31:26 19-12-2023
В очередной раз вырвали из контекста для пиара и хайпа на известном имени и трагедии заринской семьи.
19:24:14 19-12-2023
Какое вам всем дело до толстых? Они вам жить мешают? Любуйтесь на себя в зеркало, можете даже поцеловать.
23:02:49 19-12-2023
Гость (19:24:14 19-12-2023) Какое вам всем дело до толстых? Они вам жить мешают? Любуйте... Некоторые настолько убогие и не выдающиеся, что только за счет толстых и могут самоутвердиться. Вот и лезут критиковать.
21:26:52 19-12-2023
Уроды еще хуже!!!!!!!!!!!!!
07:55:28 20-12-2023
Гость (21:26:52 19-12-2023) Уроды еще хуже!!!!!!!!!!!!!... самокритично
12:51:56 20-12-2023
ей нравится быть худой лошадью