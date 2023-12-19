НОВОСТИКультура

Ксения Собчак призналась в ненависти к "жирным людям"

Журналистка сказала, что ей нравится быть худой

19 декабря 2023, 15:18, ИА Амител

Кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube
Кадр из шоу "Осторожно: Собчак" на YouTube

Журналистка Ксения Собчак заявила о ненависти к "жирным людям", пишет "Лента.ру".

На своем YouTube-канале она отметила, что "по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела", хотя ей нравится быть худой.

"Ненавижу жирных людей, видимо, это мое проклятье наступило, и я немножко комплексую на эту тему", – отметила Собчак.

Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 38

Avatar Picture
Гость

15:22:06 19-12-2023

А я вот лошадей например не люблю. Поэтому на ипподром не хожу. Никакой ненависти-)

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:15 19-12-2023

Жирный может похудеть, а массивную нижнюю куда деть?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:42 19-12-2023

Гость (15:25:15 19-12-2023) Жирный может похудеть, а массивную нижнюю куда деть?... А почему не худеет?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:35 19-12-2023

Гость (15:29:42 19-12-2023) А почему не худеет?... Не хочет, видимо, не считая это чем-то важным.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:30 19-12-2023

Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По факту 1% реально имеют причину а остальные жрут ведрами.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:33:01 19-12-2023

Гость (15:25:30 19-12-2023) Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По ... Жирный похудеет, а вот тебе ум и тактичность точно не светят.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:25 19-12-2023

Гость (15:33:01 19-12-2023) Жирный похудеет, а вот тебе ум и тактичность точно не светят... Повторюсь - почему они не худеют? каждый второй толще некуда.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:08:29 19-12-2023

Гость (15:42:25 19-12-2023) Повторюсь - почему они не худеют? каждый второй толще некуда... А почему ты беден? А почему ты туп? Почему твоё образование хромает? Таких "почему" может быть много.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:21 19-12-2023

Гость (15:33:01 19-12-2023) Жирный похудеет, а вот тебе ум и тактичность точно не светят... Тактичность не видно, а жир видно.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:46 19-12-2023

Гость (15:46:21 19-12-2023) Тактичность не видно, а жир видно.... Хамство твоё тоже очень видно.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:19:17 20-12-2023

Гость (15:46:21 19-12-2023) Тактичность не видно, а жир видно.... Ум не видно, но его отсутствие заметно

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:52 19-12-2023

Гость (15:25:30 19-12-2023) Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По ... грубо, но верно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:36 19-12-2023

Гость (15:42:52 19-12-2023) грубо, но верно... А ты почему мало зарабатываешь? Тоже безвольный?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:34 19-12-2023

Гость (15:25:30 19-12-2023) Жирные просто безвольные и часто прикрываются - я болею. По ... Ты ошибаешься. Человеку может быть тупо пофиг на свой лишний вес. И он стремится совсем к другому, проявляя в своём стремлении волю, которой у тебя нет.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:37 19-12-2023

Гость (15:45:34 19-12-2023)И он стремится совсем к другому... Пораньше помереть?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:53 19-12-2023

Гость (15:51:37 19-12-2023) Пораньше помереть?... Хорошо пожить, с удовольствием, со смаком :-)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:49 19-12-2023

Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболеванию ожирением. По данным Минздрава.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:36 19-12-2023

Гость (15:43:49 19-12-2023) Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболева... Ну да.Все видимо от переедания и " хорошей" жизни .. На дешевых макарошках и картошке люди сидят. Не все, конечно, но многие.Фрукты уже практически недоступны в тех объемах, что нужны организму.Не жирное мясо тоже... Курица теперь тоже по праздникам.Молочные продукты БЗМЖ тоже. Плюс хронический стресс и как следствие повышенный кортизол- а это прямая связь с различными нарушениями в организме и ожирением в частности.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:11:03 19-12-2023

Гость (15:59:36 19-12-2023) Ну да.Все видимо от переедания и " хорошей" жизни .. На деше... Жрать надо меньше...

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:09:47 19-12-2023

Гость (16:11:03 19-12-2023) Жрать надо меньше... ... Ага, и работать больше, чтобы хорошо зарабатывать. Так ведь по твоей логике это работает?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:12 19-12-2023

Гость (15:43:49 19-12-2023) Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболева... Это всё по тому, что углеводы(макароны, картошка,хлеб) дешевле чем белкИ и свежие овощи-фрукты. А наш край по доходам тоже в ж.пе. А ещё основная масса работоспособного населения работает с утра до ночи, проще купить полуфабрикаты или готовый фаст-фуд, и сам поест и ребенка накормит. Я вот совсем не против ужинать паровой красной рыбкой или куриной грудкой с салатом из свежих овощей. Но увы...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:52:25 19-12-2023

А кто лошади по имени Ксюша вообще слово дал? Когда она под Виторганом извивалась и стонала, то тоже от ненависти? Или роль исполняла?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:17 19-12-2023

ребятк. а почему вас так волнует мнение Сении Пащак? вы её поклонники штоль? сразу такую дискуссию развели, с оскорблениями. не стыдно? ну сказала и сказала. а вы сразу есть друг дружку. где она со своим мнением и где вы.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:46 19-12-2023

Гость (15:53:17 19-12-2023) ребятк. а почему вас так волнует мнение Сении Пащак? вы её ... мы не про нее, а про людей, что типа если вдруг захотят то вмиг станут стройными и худыми, а она просто так к месту

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:18 19-12-2023

Гость (15:53:17 19-12-2023) ребятк. а почему вас так волнует мнение Сении Пащак? вы её ... Да нам на нее пофиг. Мы между собой обсуждаем причины - почему люди жирные.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:46 19-12-2023

А ведь у нас был шанс выбрать её президентом, но мы свернули не туда

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
какая халатность?

16:00:33 19-12-2023

Просто лошадь родилась в нужной семье для семьи, вот и все - куражится как может- ей все сходит с рук.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:00:55 19-12-2023

Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Народная мудрость.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:14 19-12-2023

Гость (16:00:55 19-12-2023) Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Народная мудрость.... Хорошо. так почему толстые так и не хотят сохнуть то?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:31 19-12-2023

Гость (16:09:14 19-12-2023) Хорошо. так почему толстые так и не хотят сохнуть то?... А почему ты никак не хочешь хорошо зарабатывать?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:33 19-12-2023

Гость (16:09:14 19-12-2023) Хорошо. так почему толстые так и не хотят сохнуть то?... Потому что худые не хотят дохнуть.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:42 19-12-2023

Жириновский бы ей сказал пару ласковых.... как на дебатах. А вообще эту опозиционерку Путин отпустил, разрешил уехать., в память о дружбе с ее отцом..

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:26 19-12-2023

В очередной раз вырвали из контекста для пиара и хайпа на известном имени и трагедии заринской семьи.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:24:14 19-12-2023

Какое вам всем дело до толстых? Они вам жить мешают? Любуйтесь на себя в зеркало, можете даже поцеловать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:02:49 19-12-2023

Гость (19:24:14 19-12-2023) Какое вам всем дело до толстых? Они вам жить мешают? Любуйте... Некоторые настолько убогие и не выдающиеся, что только за счет толстых и могут самоутвердиться. Вот и лезут критиковать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:52 19-12-2023

Уроды еще хуже!!!!!!!!!!!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:55:28 20-12-2023

Гость (21:26:52 19-12-2023) Уроды еще хуже!!!!!!!!!!!!!... самокритично

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:56 20-12-2023

ей нравится быть худой лошадью

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров