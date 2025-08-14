"Главное — не бояться". Как жителей Алтайского края учат правильно оказывать первую помощь

Региональный проект "Готов к санитарной обороне" стартовал в этом году и набирает обороты

Курсы "Готов к санитарной обороне" / Фото: Минздрав Алтайского края

С 2025 года Минздрав Алтайского края начал реализацию совершенно нового регионального проекта – "Готов к санитарной обороне". В его рамках жители региона могут пройти обучение по оказанию первой медицинской помощи. В ведомстве подчеркивают, что готовность людей действовать, не дожидаясь приезда скорой, может значительно повлиять на показатели смертности в крае.

"Возможность спасти жизнь"

Программа "Готов к санитарной обороне" была широко распространена в советскую эпоху, но затем массовое обучение гражданского населения навыкам оказания первой помощи прекратили. Теперь же Алтайский край возвращается к проверенным практикам: с весны во всех районах регулярно проводят курсы, где любой желающий может научиться спасать жизни.

«Умение оказывать первую помощь – это не просто полезный навык, это настоящая возможность спасти жизнь. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда требуется быстрое и грамотное вмешательство. Мы все должны быть готовы помочь друг другу в критический момент», – рассказывал о проекте министр здравоохранения края Дмитрий Попов.На самом деле к реализации приступили еще в конце прошлого года. Первым этапом стало обучение инструкторов, которые сейчас передают эти знания всем остальным. Куратором проекта выступает Алтайский институт развития медицинского образования (Барнаульский базовый медицинский колледж и его филиалы). Именно там проходят подготовку преподаватели курсов ГСО.

Изначально планировалось обучить около 500 инструкторов, но на сегодня специальную подготовку прошли уже более 1430 человек.

На обучении, которое потом проводят инструкторы, людям рассказывают и показывают, как действовать в самых распространенных экстренных ситуациях:

отсутствие сознания;

остановка дыхания и кровообращения;

наружные кровотечения;

нарушение проходимости дыхательных путей инородным телом;

травмы и ранения, вызванные механическими, химическими, электрическими и термическими поражающими факторами;

отравления и укусы ядовитыми животными;

судорожный приступ;

острые психологические реакции на стресс.

Обучение интерактивное – после теоретической части можно попробовать применить полученные знания на специальных тренажерах или добровольцах.

В настоящее время навыкам оказания первой помощи обучились более 91 тысячи жителей Алтайского края – это и взрослые, и подростки.

"Человек должен быть морально готов помочь"

Всего в Алтайском крае действует семь базовых обучающих площадок и более 300 учебных точек в городах и районах. На местах организацией занимаются местные муниципалитеты. Инструкторов чаще всего выбирают из школьных преподавателей ОБЗР и физкультуры, поскольку они уже обладают базовым набором знаний.

Например, по такому пути пошли в Алейском районе, рассказывает замглавы местной администрации по социальным вопросам Наталья Ковалева. Согласно плану программы на 2025-й, там должны обучить 3690 человек. Исходя из этого, подготовку прошли 12 инструкторов.

«Они прошли обучение в медколледже в Рубцовске и получили удостоверения. На базе наших школ сейчас действует семь точек по обучению, которые оборудованы тренажерами и всем необходимым. С апреля начали обучать желающих. На мой взгляд, начали мы динамично – всегда идем с опережением плана», – поясняет Ковалева.Обучают и школьников, и взрослых, рассказывает инструктор и учитель ОБЗР Виктор Щербаков. По его словам, и те и другие слушают с огромным интересом.

«Конечно, среди детей наибольший интерес у старших классов. Они достаточно взрослые и понимают, что уже могут действительно применить эти навыки и спасти человека. Также активно работаем с коллективами – педагоги, полиция, даже медработники, которые слушают с огромным интересом. Обучаем не только у себя, но и выезжаем в организации со своим оборудованием», – делится преподаватель.По словам Щербакова, особенно важна практическая составляющая. Усвоив теорию, человек потом пробует все это повторить на деле. Если вдруг рядом случится настоящая беда, он уже не будет теряться и медлить.

«Самое главное в оказании первой помощи – не бояться. Если человек знает, что нужно делать, он должен быть морально готов отстранить зевак и взять дело в свои руки», – убежден инструктор.

Применяют, чему научились

Кстати, алейским инструкторам, которые учат местных жителей навыкам первой помощи, не так давно самим пришлось ее оказывать. По словам Виктора Щербакова, это было на репетиции парада Победы. Мужчине, который шел в строю, стало плохо, и он упал.

«У него начался тремор рук и плеч, изо рта пошла пена. Стало понятно, что это приступ эпилепсии. Мы с другими инструкторами сразу отогнали всех остальных. Я держал мужчину за голову, а мои коллеги – за руки. Подождали около 40 секунд, пока приступ не закончился. Вроде бы ничего такого не сделали, но зато мужчина сам себя не травмировал, как это часто бывает во время приступов. Через два дня он уже шел в строю на параде", – рассказывает инструктор.Как ранее рассказывал Дмитрий Попов, обычные люди тоже стали активнее оказывать помощь сами. Так, в крае организовано сопровождение граждан, которые взяли на себя ответственность по оказанию первой помощи при несчастном случае. Служба работает на базе станции скорой помощи Рубцовска с апреля, и круглые сутки принимает звонки со всего региона. За это время ее специалисты провели 547 консультаций. Следуя инструкциям от диспетчера скорой помощи, жители края останавливают кровотечения, приводят пострадавших в чувство, помогают при ожогах. Предполагается, что с развитием проекта жителей края, которые готовы приступить к спасению, не дожидаясь скорой, станет больше. Министр отмечал, что эффект от обучения комплексный. Человек, прошедший курсы ГСО, не только готов помочь в экстренной травме, но и вовремя может распознать признаки инфаркта и инсульта и позвонить в скорую. А это напрямую влияет на показатель смертности в регионе.

Записаться на обучение можно по единому номеру 122. Сделать это могут как жители, так и организованные коллективы.