Собянин раскрыл минимальный размер пенсии в Москве

Мэр столицы сообщил, что выплаты и пособия в следующем году также поднимут семьям с детьми и инвалидам

11 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тыс. рублей в месяц, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, проект городского бюджета на 2024–2026 годы уже сформирован.

Помимо граждан старшего поколения, увеличение выплат и пособий затронет инвалидов и семьи с детьми.

Ранее сообщили, что размер материнского капитала за первого и второго ребенка увеличат в России.