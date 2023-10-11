Собянин раскрыл минимальный размер пенсии в Москве
Мэр столицы сообщил, что выплаты и пособия в следующем году также поднимут семьям с детьми и инвалидам
11 октября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тыс. рублей в месяц, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.
По его словам, проект городского бюджета на 2024–2026 годы уже сформирован.
Помимо граждан старшего поколения, увеличение выплат и пособий затронет инвалидов и семьи с детьми.
Ранее сообщили, что размер материнского капитала за первого и второго ребенка увеличат в России.
14:19:43 11-10-2023
раскрыл... т.е . это военная тайна была?
16:44:21 11-10-2023
Наши пенсионеры имеют другой желудок - ха ха.
15:34:33 12-10-2023
а у нас 14 т. чем мы хуже? и до Москвы далеко ни разу не была