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Собянин раскрыл минимальный размер пенсии в Москве

Мэр столицы сообщил, что выплаты и пособия в следующем году также поднимут семьям с детьми и инвалидам

11 октября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 24,5 тыс. рублей в месяц, сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, проект городского бюджета на 2024–2026 годы уже сформирован.

Помимо граждан старшего поколения, увеличение выплат и пособий затронет инвалидов и семьи с детьми.

Ранее сообщили, что размер материнского капитала за первого и второго ребенка увеличат в России.

Москва пенсии выплаты

Комментарии 3

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Гость

14:19:43 11-10-2023

раскрыл... т.е . это военная тайна была?

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Гость

16:44:21 11-10-2023

Наши пенсионеры имеют другой желудок - ха ха.

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гость

15:34:33 12-10-2023

а у нас 14 т. чем мы хуже? и до Москвы далеко ни разу не была

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