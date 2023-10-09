В Алтайском крае в июле снизился показатель средней зарплаты
При этом в номинальном выражении она оказалась выше аналогичного периода 2022 года на 12,5%
09 октября 2023, 20:31, ИА Амител
Средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам июля резко упала к показателям первого полугодия, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
Так, средняя зарплата в июле по отношению к июню снизилась сразу на 12,5% – с 47 928 до 42 443 рублей. При этом в номинальном выражении она оказалась выше аналогичного периода 2022 года на 12,5%.
При этом реальная средняя заработная плата с учетом роста цен на товары и услуги по сравнению с июлем упала сразу на 13,2 %. По отношению к тому же месяцу прошлого года она выросла на 7,8 %. По итогам второго квартала среднее жалованье в Алтайском крае составило 44 879 рублей, по итогам первого полугодия – 43 062 рубля.
21:33:15 09-10-2023
не верим!!! в предыдущей новости мы одни из первых в России по бизнеса!!!
21:34:08 09-10-2023
Так, средняя зарплата в июле по отношению к июню снизилась сразу на 12,5% — с 47 928 до 42 443 тысяч рублей. ЭТО КАК?
23:09:44 09-10-2023
Гость (21:34:08 09-10-2023) Так, средняя зарплата в июле по отношению к июню снизилась с... это как в сказке про Буратино, когда лиса монеты делила "...пять надвое не делится...", короче -болтология, лапша на уши, статистика по-научному.
23:21:00 09-10-2023
Гость (21:34:08 09-10-2023) Так, средняя зарплата в июле по отношению к июню снизилась с... читайте наши новости, от любимой партии, они врать не будут!!!
09:13:35 10-10-2023
Гость (21:34:08 09-10-2023) Так, средняя зарплата в июле по отношению к июню снизилась с... Ну если считать, как в школе учили и принимать показатель "47 928", как 100%, то получается, что при показателе "42 443", она снизилась на 11,44%))) А как считали авторы статьи я не знаю))))
22:07:45 09-10-2023
Номинальная, средняя, относительная, ощущаемая, чего только не придумаешь, чтобы исказить правду
22:11:36 09-10-2023
Согласно средним значениям, предоставленным Крайстатом, в основном посылают в промежность.
22:26:36 09-10-2023
Просто к выборам, нужны были показатели...
22:29:19 09-10-2023
Реальная зарплата, вдумайтесь в это словосочетание, которое пропитано коррупцией и панибратством. Реально можно починить мост не за 1,5 года, а раньше, но средства, выделенные на ремонт, нужно освоить.
22:45:54 09-10-2023
выборы губера прошли, что вы хотели? )))
23:08:47 09-10-2023
интересно, в какой сфере производства такие зарплаты?
09:14:17 10-10-2023
гость (23:08:47 09-10-2023) интересно, в какой сфере производства такие зарплаты? ... ну вообще в сфере производства они даже выше)))
23:31:26 09-10-2023
А вот так !
00:18:40 10-10-2023
Как лихо жонглируют цифрами, просто обалдеть!
08:25:53 10-10-2023
Выборы прошли успешно... Пора и честь знать!
09:57:07 10-10-2023
А на федеральном сайте ТРУДВСЕМ средняя 20-25 и не больше - писаки восхваляют властьпридержащих.