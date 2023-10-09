В Алтайском крае в июле снизился показатель средней зарплаты

При этом в номинальном выражении она оказалась выше аналогичного периода 2022 года на 12,5%

09 октября 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам июля резко упала к показателям первого полугодия, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Так, средняя зарплата в июле по отношению к июню снизилась сразу на 12,5% – с 47 928 до 42 443 рублей. При этом в номинальном выражении она оказалась выше аналогичного периода 2022 года на 12,5%.

При этом реальная средняя заработная плата с учетом роста цен на товары и услуги по сравнению с июлем упала сразу на 13,2 %. По отношению к тому же месяцу прошлого года она выросла на 7,8 %. По итогам второго квартала среднее жалованье в Алтайском крае составило 44 879 рублей, по итогам первого полугодия – 43 062 рубля.