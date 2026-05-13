Эта мера поможет поддержать около 150 тысяч многодетных семей, ранее не подпадавших под критерии нуждаемости из-за незначительного превышения дохода

13 мая 2026, 16:16, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В конце мая Социальный фонд России планирует провести проверку отказов в выплатах единого пособия многодетным семьям, чьи доходы лишь незначительно превышают установленный порог, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков во время пресс-конференции, посвященной конкурсу "Семейная столица России", пишет РИА Новости.

«Будут изучены ситуации, когда среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум менее чем на 10%. С 22 мая Социальный фонд начнет эту работу, чтобы тщательно и объективно рассмотреть каждый случай», — отметил он.

В начале этого года президент России инициировал закон, направленный на защиту интересов многодетных семей. Согласно этому закону, единое пособие сохраняется, даже если доходы семьи немного увеличились. Если доход на одного члена семьи превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума может быть продлена на год. Эта мера призвана поддержать социальную стабильность и оказать помощь многодетным семьям в трудных экономических условиях.