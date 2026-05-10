Многодетные семьи смогут получать единое пособие по новым правилам

С 22 мая выплаты в размере 50% прожиточного минимума смогут получать семьи с доходом до +10% к региональному минимуму

10 мая 2026, 10:23, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 22 мая в России многодетные семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут получать единое пособие на каждого ребенка — в размере 50% от прожиточного минимума в регионе.

Об этом РИА Новости сообщила Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей".

«Для детей из многодетных семей при условии, что доход семьи равен прожиточному минимуму плюс 10%, с этого года появляется возможность получать единое пособие на каждого ребенка в размере 50% от прожиточного минимума. Почему я говорю "с этого года", когда уже май? Потому что данный закон помогает и тем, кто в этом году, начиная с 1 января 2026 года, подавал заявление на единое пособие, но получил отказ», — пояснила Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, семьи, которые ранее получили отказ, смогут претендовать на выплату после пересчета дохода с учетом нового порога — с 22 мая. Решение о назначении пособия будет приниматься проактивно, без дополнительных заявлений. Благодаря нововведению государственную поддержку получит 231 тысяча российских семей.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%. Положения документа распространяются на семьи с 1 января текущего года — выплаты им будут начислены в беззаявительном порядке.