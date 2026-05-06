Правда ли, что в России введут доплату к пенсии для тех, кто воспитал троих детей?
В Госдуме задумались о том, как поддержать многодетных родителей после их выхода на пенсию
06 мая 2026, 14:43, ИА Амител
Купюры и монеты / Фото: amic.ru
В Госдуме обсуждают возможность повышения пенсий для части россиян. Речь идет о людях, которые за свою жизнь воспитали троих и более детей. Законопроект о том, чтобы доплачивать таким пенсионерам, внесен в парламент.
О том, будут ли многодетным россиянам выплачивать повышенную пенсию, - в материале amic.ru.
1
Что за доплату к пенсии предлагают ввести?
Речь идет о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости. Ввести ее предлагают депутаты от ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким. Парламентарии уже разработали соответствующий законопроект. Из текста документа, который есть в распоряжении ТАСС, следует: такие доплаты должны быть положены пенсионерам, которые за свою жизнь воспитали троих и более детей.
2
Сколько предлагают доплачивать к пенсии россиянам, воспитавшим троих детей?
По задумке депутатов, доплата должна равняться половине фиксированной части пенсии. В 2026 году ее размер составляет 9 584,7 рубля. Соответственно, если бы выплата появилась прямо сейчас, она равнялась бы 4 792 рублям. Сумму предлагается ежегодно индексировать, как это происходит с самой фиксированной пенсионной частью.
3
Чем в Госдуме объясняют такую инициативу?
Авторы идеи убеждены, что такая мера стимулировала бы нынешних россиян молодого возраста активнее рожать. Плюс, доплата могла бы компенсировать недостатки трудового стажа, возникшие в связи с воспитанием детей.
"Граждане, воспитавшие троих и более детей, как правило, имеют меньший трудовой стаж. Регулярные перерывы в трудовой деятельности или работа на полставки, увы, болезненно отразились на размере их пенсии. Инициатива ЛДПР призвана исправить эту несправедливость", - цитирует ТАСС Леонида Слуцкого.
4
Когда может появиться доплата к пенсии за воспитание троих детей?
Авторы инициативы предлагают ввести соответствующие доплаты уже с 1 января 2027 года.
5
Каков шанс, что эту доплату действительно введут?
Пока непонятно. В данный момент законопроект лишь направили в правительство, чтобы там дали свой отзыв. Информации о том, что документ внесен в Госдуму, пока нет. Так что сейчас это можно считать лишь идеей.
15:10:32 06-05-2026
Очередная утка. Мы с женой пенсионеры, воспитали пятерых, ветераны труда, получали ЕДВ, когда жена стала инвалидом, то у нее позорно отобрали ЕДВ. А здесь аж 4792 рубля, они удавятся скорей всего, но не будет таких выплат.
16:53:46 06-05-2026
Соревнуются в популярности с десантником видать.