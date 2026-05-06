В Госдуме задумались о том, как поддержать многодетных родителей после их выхода на пенсию

06 мая 2026, 14:43, ИА Амител

Купюры и монеты / Фото: amic.ru

В Госдуме обсуждают возможность повышения пенсий для части россиян. Речь идет о людях, которые за свою жизнь воспитали троих и более детей. Законопроект о том, чтобы доплачивать таким пенсионерам, внесен в парламент.

О том, будут ли многодетным россиянам выплачивать повышенную пенсию, - в материале amic.ru.

1 Что за доплату к пенсии предлагают ввести? Речь идет о ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости. Ввести ее предлагают депутаты от ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким. Парламентарии уже разработали соответствующий законопроект. Из текста документа, который есть в распоряжении ТАСС , следует: такие доплаты должны быть положены пенсионерам, которые за свою жизнь воспитали троих и более детей.

2 Сколько предлагают доплачивать к пенсии россиянам, воспитавшим троих детей? По задумке депутатов, доплата должна равняться половине фиксированной части пенсии. В 2026 году ее размер составляет 9 584,7 рубля. Соответственно, если бы выплата появилась прямо сейчас, она равнялась бы 4 792 рублям. Сумму предлагается ежегодно индексировать, как это происходит с самой фиксированной пенсионной частью.

3 Чем в Госдуме объясняют такую инициативу? Авторы идеи убеждены, что такая мера стимулировала бы нынешних россиян молодого возраста активнее рожать. Плюс, доплата могла бы компенсировать недостатки трудового стажа, возникшие в связи с воспитанием детей. "Граждане, воспитавшие троих и более детей, как правило, имеют меньший трудовой стаж. Регулярные перерывы в трудовой деятельности или работа на полставки, увы, болезненно отразились на размере их пенсии. Инициатива ЛДПР призвана исправить эту несправедливость", - цитирует ТАСС Леонида Слуцкого.

4 Когда может появиться доплата к пенсии за воспитание троих детей? Авторы инициативы предлагают ввести соответствующие доплаты уже с 1 января 2027 года.