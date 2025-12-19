Социальные предприниматели устроили детям участников СВО в Алейске новогодний праздник

Благотворительная инициатива прошла в рамках акции #мойбизнеспомогает

19 декабря 2025, 09:10, ИА Амител

Детский праздник в Алейске / Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

Социальные предприниматели Алтайского края поддержали благотворительную акцию #мойбизнеспомогает. Ее проводят Министерство экономического развития России совместно с региональными центрами "Мой бизнес", чтобы вовлекать бизнес в благотворительность и помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке. Новогодний праздник уже по традиции провели в Алейске для детей участников специальной военной операции.

Праздник для семей военнослужащих

Уже в третий раз по инициативе Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры социальные предприниматели организуют новогоднее мероприятие для детей из семей военнослужащих города Алейска. В 2025 году праздник провели 17 декабря.

Участниками стали 24 школьника – ученики школ № 4 и № 2, а также лицея. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке Алейска.

Новогодний челлендж в библиотеке

Для ребят подготовили "Новогодний челлендж", который провели семейный центр "КиндерФест" вместе с праздничным агентством "Праздник в дом". Программа включала песни, танцы, игры и конкурсы. Также дети водили хоровод вокруг елки. По итогам встречи участникам вручили сладкие подарки.

Организаторы отмечают, что мероприятие прошло в душевной обстановке, а ребята унесли с собой множество радостных впечатлений и положительных эмоций.

Кто поддержал акцию

Центр "Мой бизнес" Алтайского края поблагодарил социальных предпринимателей, которые присоединились к акции #мойбизнеспомогает и помогли создать новогоднее настроение. В их числе директор Центра гуманитарного развития "Саншайн" Светлана Масловская, руководитель образовательного центра "ИМКА Прайм" Оксана Павлова и руководитель школы профориентации и карьеры "Альфа" Татьяна Дведенидова.

Как ранее сообщал amic.ru, в Алтайском крае провели образовательную программу "Начни СВОе дело" для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Обучение прошли 29 человек, из них 15 участников СВО и 14 их родственников. Алтайский край стал одним из первых регионов, подключившихся к программе "СВОй бизнес". Образовательный интенсив проходил с 12 по 20 ноября по распоряжению губернатора Алтайского края. Его организовал центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Участники в течение семи дней изучали основы предпринимательства, финансовое планирование, налогообложение, меры господдержки, работали с наставниками и посещали предприятия. Цель программы – содействие социальной и профессиональной адаптации участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, которые хотят открыть собственное дело. Следующий этап обучения запланирован на апрель 2026 года.