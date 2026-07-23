Сотовые операторы повышают тарифы на связь
Изменения объясняют инфляцией и общей экономической ситуацией
23 июля 2026, 13:58, ИА Амител
Сотовые операторы предупреждают пользователей о повышении стоимости услуг связи, сообщают "Известия". Россияне уже начали получать соответствующие уведомления.
"МегаФон" начнет пересмотр стоимости с 26 июля. Цены вырастут в среднем на 14%. Например, один из популярных тарифов подорожает с 550 до 637 рублей. Информацию о корректировке рассылают абонентам через СМС-сообщения.
«Мы корректируем условия оплаты услуг для некоторых пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость тарифа приводим в соответствие с общей экономической и рыночной ситуацией. Напомним, что на стоимость услуг связи влияет целый комплекс факторов, включая стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и развитие сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Эти расходы напрямую связаны с обеспечением качества связи и дальнейшим развитием телеком-инфраструктуры», — сообщили amic.ru в пресс-службе сотового оператора.
Дочерняя компания "МегаФона" Yota проиндексировала тарифы еще 18 июля. Ежемесячная плата для абонентов выросла примерно на 100 рублей, что составляет около 16,5%. По данным одного из пользователей, изменения коснулись текущих условий обслуживания.
Повышение цен на услуги "Билайна" вступило в силу с 1 июля. Стоимость среднего пакета услуг увеличилась на 12% — с 1000 до 1120 рублей. Корректировка затронула архивные тарифные планы, которые долгое время не менялись. В компании рост цен объяснили инфляцией и изменением общей экономической ситуации.
«Мы актуализируем стоимость услуг с учетом общей экономической ситуации и рыночной динамики. Это продолжение пересмотра цен, прошедшего в начале года. Сейчас изменения затрагивают архивные тарифы, подключение к которым уже закрыто. Это во многом те, стоимость которых заметно ниже актуального рыночного уровня и достаточно давно не пересматривалась», — рассказали "Известиям" в пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн").
Сейчас Федеральная антимонопольная служба и Минцифры анализируют экономическую обоснованность повышения тарифов. При наличии оснований специалисты примут меры антимонопольного реагирования и проведут проверку.
Как заявили в ведомстве, увеличение объемов потребляемого трафика и повсеместный переход на высокоскоростные стандарты связи вынуждают операторов модернизировать сети, что влечет дополнительные расходы. Но также необходимо принимать во внимание интересы абонентов: тарифные планы должны быть гибкими и учитывать возможности разных категорий населения.
14:09:56 23-07-2026
Можно не сомневаться, причины обязательно будут. Пенсию наверняка поднимут больше, чем в среднем на 14%. ..
14:32:53 23-07-2026
Сотовая связь должна быть бесплатной как и ТВ. Нет, отменяйте налоги, которые идут непонятно куда.
14:55:58 23-07-2026
Гость (14:32:53 23-07-2026) Сотовая связь должна быть бесплатной как и ТВ. Нет, отменяйт... а за счет чего эта связь будет? 20 обязательных ТВ-каналов живут за счет рекламы на них, а операторы сотовой связи откуда деньги возьмут?
15:13:53 23-07-2026
Я плачу на МТС 260 рублей,дают 300 минут разговора и 15 гб. интернета.Трачу максимум 100 минут и 1,5-2 гб интернет-куда еще повышать???
15:23:14 23-07-2026
Владимир (15:13:53 23-07-2026) Я плачу на МТС 260 рублей,дают 300 минут разговора и 15 гб. ... чо за тариф в тебя?
07:31:59 24-07-2026
Гость (15:23:14 23-07-2026) чо за тариф в тебя?... у меня теперь уже архивный тариф МТС ДЛЯ СВОИХ
12:51:28 24-07-2026
Гость (07:31:59 24-07-2026) у меня теперь уже архивный тариф МТС ДЛЯ СВОИХ...
У меня он 460р.
15:15:06 23-07-2026
А годовая инфляция снова будет указана 3-4%, это же другое .....
15:24:58 23-07-2026
В инфляцией и общей экономической ситуацией, требую повысить зарплату!
15:48:14 23-07-2026
Билайн по моему даже с июня повысил, да на 10%, но 5 лет цена была одна и та же, ЖКХ бы так раз в 5 лет на 10% поднимали, а не каждый год на 15%.
16:43:45 23-07-2026
Необходимо возрождать телетайп телеграф и проводную телефонию
17:23:05 23-07-2026
Хорошо что нет войны, а связь и бензин ерунда - Путин разберётся!