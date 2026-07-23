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Сотовые операторы повышают тарифы на связь

Изменения объясняют инфляцией и общей экономической ситуацией

23 июля 2026, 13:58, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Сотовые операторы предупреждают пользователей о повышении стоимости услуг связи, сообщают "Известия". Россияне уже начали получать соответствующие уведомления. 

"МегаФон" начнет пересмотр стоимости с 26 июля. Цены вырастут в среднем на 14%. Например, один из популярных тарифов подорожает с 550 до 637 рублей. Информацию о корректировке рассылают абонентам через СМС-сообщения. 

«Мы корректируем условия оплаты услуг для некоторых пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость тарифа приводим в соответствие с общей экономической и рыночной ситуацией. Напомним, что на стоимость услуг связи влияет целый комплекс факторов, включая стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и развитие сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Эти расходы напрямую связаны с обеспечением качества связи и дальнейшим развитием телеком-инфраструктуры», — сообщили amic.ru в пресс-службе сотового оператора. 

Дочерняя компания "МегаФона" Yota проиндексировала тарифы еще 18 июля. Ежемесячная плата для абонентов выросла примерно на 100 рублей, что составляет около 16,5%. По данным одного из пользователей, изменения коснулись текущих условий обслуживания. 

Повышение цен на услуги "Билайна" вступило в силу с 1 июля. Стоимость среднего пакета услуг увеличилась на 12% — с 1000 до 1120 рублей. Корректировка затронула архивные тарифные планы, которые долгое время не менялись. В компании рост цен объяснили инфляцией и изменением общей экономической ситуации.

«Мы актуализируем стоимость услуг с учетом общей экономической ситуации и рыночной динамики. Это продолжение пересмотра цен, прошедшего в начале года. Сейчас изменения затрагивают архивные тарифы, подключение к которым уже закрыто. Это во многом те, стоимость которых заметно ниже актуального рыночного уровня и достаточно давно не пересматривалась», — рассказали "Известиям" в пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн").

Сейчас Федеральная антимонопольная служба и Минцифры анализируют экономическую обоснованность повышения тарифов. При наличии оснований специалисты примут меры антимонопольного реагирования и проведут проверку. 

Как заявили в ведомстве, увеличение объемов потребляемого трафика и повсеместный переход на высокоскоростные стандарты связи вынуждают операторов модернизировать сети, что влечет дополнительные расходы. Но также необходимо принимать во внимание интересы абонентов: тарифные планы должны быть гибкими и учитывать возможности разных категорий населения. 

 

тарифы Мобильная связь
       

Комментарии 12

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dok_СФ

14:09:56 23-07-2026

Можно не сомневаться, причины обязательно будут. Пенсию наверняка поднимут больше, чем в среднем на 14%. ..

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Гость

14:32:53 23-07-2026

Сотовая связь должна быть бесплатной как и ТВ. Нет, отменяйте налоги, которые идут непонятно куда.

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Гость

14:55:58 23-07-2026

Гость (14:32:53 23-07-2026) Сотовая связь должна быть бесплатной как и ТВ. Нет, отменяйт... а за счет чего эта связь будет? 20 обязательных ТВ-каналов живут за счет рекламы на них, а операторы сотовой связи откуда деньги возьмут?

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Владимир

15:13:53 23-07-2026

Я плачу на МТС 260 рублей,дают 300 минут разговора и 15 гб. интернета.Трачу максимум 100 минут и 1,5-2 гб интернет-куда еще повышать???

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Гость

15:23:14 23-07-2026

Владимир (15:13:53 23-07-2026) Я плачу на МТС 260 рублей,дают 300 минут разговора и 15 гб. ... чо за тариф в тебя?

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Гость

07:31:59 24-07-2026

Гость (15:23:14 23-07-2026) чо за тариф в тебя?... у меня теперь уже архивный тариф МТС ДЛЯ СВОИХ

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Гость

12:51:28 24-07-2026

Гость (07:31:59 24-07-2026) у меня теперь уже архивный тариф МТС ДЛЯ СВОИХ...
У меня он 460р.

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Гость

15:15:06 23-07-2026

А годовая инфляция снова будет указана 3-4%, это же другое .....

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Гость

15:24:58 23-07-2026

В инфляцией и общей экономической ситуацией, требую повысить зарплату!

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Гость

15:48:14 23-07-2026

Билайн по моему даже с июня повысил, да на 10%, но 5 лет цена была одна и та же, ЖКХ бы так раз в 5 лет на 10% поднимали, а не каждый год на 15%.

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Илья

16:43:45 23-07-2026

Необходимо возрождать телетайп телеграф и проводную телефонию

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Вежливый Человек

17:23:05 23-07-2026

Хорошо что нет войны, а связь и бензин ерунда - Путин разберётся!

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