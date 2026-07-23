Изменения объясняют инфляцией и общей экономической ситуацией

23 июля 2026, 13:58, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Сотовые операторы предупреждают пользователей о повышении стоимости услуг связи, сообщают "Известия". Россияне уже начали получать соответствующие уведомления.

"МегаФон" начнет пересмотр стоимости с 26 июля. Цены вырастут в среднем на 14%. Например, один из популярных тарифов подорожает с 550 до 637 рублей. Информацию о корректировке рассылают абонентам через СМС-сообщения.

«Мы корректируем условия оплаты услуг для некоторых пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость тарифа приводим в соответствие с общей экономической и рыночной ситуацией. Напомним, что на стоимость услуг связи влияет целый комплекс факторов, включая стоимость оборудования, затраты на эксплуатацию и развитие сети, расходы на электроэнергию и другие ресурсы. Эти расходы напрямую связаны с обеспечением качества связи и дальнейшим развитием телеком-инфраструктуры», — сообщили amic.ru в пресс-службе сотового оператора.

Дочерняя компания "МегаФона" Yota проиндексировала тарифы еще 18 июля. Ежемесячная плата для абонентов выросла примерно на 100 рублей, что составляет около 16,5%. По данным одного из пользователей, изменения коснулись текущих условий обслуживания.

Повышение цен на услуги "Билайна" вступило в силу с 1 июля. Стоимость среднего пакета услуг увеличилась на 12% — с 1000 до 1120 рублей. Корректировка затронула архивные тарифные планы, которые долгое время не менялись. В компании рост цен объяснили инфляцией и изменением общей экономической ситуации.

«Мы актуализируем стоимость услуг с учетом общей экономической ситуации и рыночной динамики. Это продолжение пересмотра цен, прошедшего в начале года. Сейчас изменения затрагивают архивные тарифы, подключение к которым уже закрыто. Это во многом те, стоимость которых заметно ниже актуального рыночного уровня и достаточно давно не пересматривалась», — рассказали "Известиям" в пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн").

Сейчас Федеральная антимонопольная служба и Минцифры анализируют экономическую обоснованность повышения тарифов. При наличии оснований специалисты примут меры антимонопольного реагирования и проведут проверку.

Как заявили в ведомстве, увеличение объемов потребляемого трафика и повсеместный переход на высокоскоростные стандарты связи вынуждают операторов модернизировать сети, что влечет дополнительные расходы. Но также необходимо принимать во внимание интересы абонентов: тарифные планы должны быть гибкими и учитывать возможности разных категорий населения.