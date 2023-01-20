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Краснокнижная птица залетела в один из дворов Барнаула и собрала толпу зрителей

Несколько часов она просидела на дереве, завлекая всё новых и новых зрителей

20 января 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: vk.com/nature_of_altai
Фото: vk.com/nature_of_altai

Днём 19 января в одном из барнаульских дворов под деревом стали собираться люди. Все они хотели посмотреть на удивительную птицу, которая посетила их.

Птицу заметили во дворе дома на улице Попова. В комментариях пользователи предположили, что она прилетела в город из леса, но не смогли найти причин, по которым птица это сделала.

В сообществе "Алтай Природа / Nature of Altai" пояснили, что внимание барнаульцев привлекла бородатая неясыть. Этот вид внесён в Красную книгу Алтайского края.

 

Комментарии 10

  • дикари..
    20 января, Гость   Ответить
  • Ты-то прошел бы мимо, даже не взглянул бы. Гордый орел )
    20 января, Гость   Ответить
  • Я что птиц не видела? "стали собираться люди" - стадо
    20 января, Гость   Ответить
  • Каждый год эти особи прилетают. Видел неоднократно в районе пересечения Путиловской и Сибирского.
    20 января, Гость   Ответить
  • Это сова осенью сидела во дворе 50 лет СССР, ее пытались атаковать вороны, подняли гул, тоже были удивлены такому гостю
    20 января, Гость   Ответить
  • Сов очень много в городе и пригороде Барнаула. В частности, регулярно встречаю их в парке Целинников и в парке напротив, рядом с церковью. А с воронами у них непримиримая война... поэтому, хорошо, что люди собрались, иначе вороны заклевали бы совушку...
    20 января, Гость   Ответить
  • палкой не пробовали тыкать?
    20 января, Гость   Ответить
  • Такие странные люди - вон бор рядом. у нас на даче (за Ашаном) вся живность шляется и ежики и кролики .. А тут сова- дикари как есть дикари.
    20 января, Гость   Ответить
  • Гость, да, бор в городе. И я видела на даче на СВОЁМ участке и зайца, и ёжика, и белку.Сову не видела никогда. Почему дикари- то?
    21 января, Гость   Ответить
  • В парке Целинников несколько раз видели сов.
    21 января, Гость   Ответить
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