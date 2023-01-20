Краснокнижная птица залетела в один из дворов Барнаула и собрала толпу зрителей

Несколько часов она просидела на дереве, завлекая всё новых и новых зрителей

20 января 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: vk.com/nature_of_altai

Днём 19 января в одном из барнаульских дворов под деревом стали собираться люди. Все они хотели посмотреть на удивительную птицу, которая посетила их.

Птицу заметили во дворе дома на улице Попова. В комментариях пользователи предположили, что она прилетела в город из леса, но не смогли найти причин, по которым птица это сделала.

В сообществе "Алтай Природа / Nature of Altai" пояснили, что внимание барнаульцев привлекла бородатая неясыть. Этот вид внесён в Красную книгу Алтайского края.