Современный офис с историческими деталями построят в центре Барнаула

Проект здания на улице Гоголя, 65, рассмотрели на заседании градсовета

24 июля 2026, 07:15, ИА Амител

Проект офиса в Барнауле на улице Гоголя, 65

Новый офисный комплекс планируют построить на улице Гоголя, 65, в историческом центре Барнаула. Эскизный проект рассмотрели 22 июля на заседании градостроительного совета, которое провел председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк. Члены градсовета в целом поддержали проект. Основные вопросы вызвала не планировка, а внешний вид здания. Архитекторы попросили сделать фасады светлее, добавить детали, которые свяжут современный офис с исторической застройкой.

Что известно об объекте?

Проект представил известный архитектор Владимир Золотов. По его словам, площадка под будущий объект находится внутри квартала, ограниченного проспектом Красноармейским, улицами Гоголя и Пушкина, а также проспектом Социалистическим. Сейчас участок свободен от строений, но имеет сложную вытянутую форму.

На участке площадью 15,73 сотки предлагают возвести двухэтажное административное здание. Площадь застройки составит 633 "квадрата", или около 40% территории. Общая площадь комплекса — 1106 квадратных метров: по 553 кв. м на каждом этаже.

Главный вход разместят со стороны улицы Гоголя, еще два входа сделают вспомогательными. Внутри участка предусмотрено 22 парковочных места. Еще четыре места проектировщики предложили организовать за красной линией, но это решение предстоит согласовать. Вдоль Гоголя хотят расширить пешеходное пространство. Трехметровую полосу мощения дополнят еще одним метром между красной линией и фасадом. В результате перед зданием появится проход шириной около четырех метров.

Из-за окружающей исторической застройки здание будет не выше 13 метров. Владимир Золотов заверил, что проектировщики учли требования к масштабу, отделочным материалам, цветовой гамме и размещению рекламы.

Площадь остекления главного фасада составит менее половины его поверхности. Глухого забора вокруг участка не будет, а стены без окон предусмотрены только как противопожарная часть объекта. Также Владимир Золотов представил несколько вариантов цветового оформления офисного здания.

Что сказали о проекте эксперты?

Особое внимание архитекторы уделили материалам, из которых построят здание. Член градсовета Евгений Носенко акцентировал внимание на том, что офисник будет располагаться в исторической части Барнаула, поэтому на материалах экономить не стоит.

«Здесь цвета хорошие на центральном фасаде, но историзма как раз не хватает. Он выглядит как чисто современный офис», — отметил Евгений Носенко.

Для отделки здания Владимир Золотов предложил несколько вариантов. Главный фасад хотят облицевать клинкерным кирпичом и композитными панелями. В ранней версии дворовую часть планировали закрыть белыми сэндвич-панелями, однако члены градсовета выступили против. В итоге архитекторы рекомендовали отказаться от слишком темного кирпича и взять за основу более светлый вариант, сохранив два материала — клинкер и композитные панели.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Роман Тасюк предложил заказчику учесть все замечания и выбрать вариант цветового оформления здания, которое не будет утяжелять улицу темными оттенками и гармонично впишется в существующую застройку. В итоге проект одобрили.