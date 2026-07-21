Семиэтажный бизнес-центр построят в деловом "сердце" Барнаула

Здание появится на месте снесенного частного сектора

21 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Проект бизнес-центра на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

Семиэтажное торгово-административное здание планируют возвести на улице Пролетарской, 77, в Барнауле. Накануне мэрия выдала разрешение на строительство объекта, которое действует до июля 2028 года.

Эскизы проекта впервые представили на градсовете в октябре 2024 года, но комиссия проект забраковала: экспертам не понравилась архитектура здания, которая не гармонировала с соседними историческими объектами. На втором градсовете (в январе 2025-го) обновленный проект утвердили.

Так, бизнес-центр вписали в единый архитектурный код с соседним памятником архитектуры — городской почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной, 74, построенной из кирпича в стиле сибирского модерна. Проект был согласован с Алтайохранкультурой.

Проект бизнес-центра на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

Первый и подземный этажи отданы под парковку. Второй этаж займут торговые объекты, выше — предприятия и деловое управление. Часть автомобилей решили разместить за зданием, чтобы их не было видно с улицы Пролетарской. Кроме того, проектировщик предложил сделать широкий тротуар и провести благоустройство прилегающей территории.

При этом в будущем бизнес-центр может вырасти: если инвестор выкупит соседние участки, слева и справа от здания будут пристроены дополнительные корпуса.