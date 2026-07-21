Семиэтажный бизнес-центр построят в деловом "сердце" Барнаула
Здание появится на месте снесенного частного сектора
21 июля 2026, 08:00, ИА Амител
Семиэтажное торгово-административное здание планируют возвести на улице Пролетарской, 77, в Барнауле. Накануне мэрия выдала разрешение на строительство объекта, которое действует до июля 2028 года.
Эскизы проекта впервые представили на градсовете в октябре 2024 года, но комиссия проект забраковала: экспертам не понравилась архитектура здания, которая не гармонировала с соседними историческими объектами. На втором градсовете (в январе 2025-го) обновленный проект утвердили.
Так, бизнес-центр вписали в единый архитектурный код с соседним памятником архитектуры — городской почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной, 74, построенной из кирпича в стиле сибирского модерна. Проект был согласован с Алтайохранкультурой.
Проект бизнес-центра на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"
Первый и подземный этажи отданы под парковку. Второй этаж займут торговые объекты, выше — предприятия и деловое управление. Часть автомобилей решили разместить за зданием, чтобы их не было видно с улицы Пролетарской. Кроме того, проектировщик предложил сделать широкий тротуар и провести благоустройство прилегающей территории.
При этом в будущем бизнес-центр может вырасти: если инвестор выкупит соседние участки, слева и справа от здания будут пристроены дополнительные корпуса.
08:52:58 21-07-2026
Это скорее "деловое сердце" Новоалтайска . Весь Барнаул находится в Индустриальном районе почти у аэропорта.
09:07:30 21-07-2026
Гость (08:52:58 21-07-2026) Это скорее "деловое сердце" Новоалтайска . Весь Барнаул нахо... Рубцовчанин?
10:01:34 21-07-2026
Гость (09:07:30 21-07-2026) Рубцовчанин?... просто колхозник
14:31:00 21-07-2026
Гость (09:07:30 21-07-2026) Рубцовчанин?...
Поддерживаю гостя про Новоалтайск. Это реальность, большая часть бизнес управления перебралась к нам в Индустриальный(удобно до работы, 40% населения это Индустриальный) Ракшин не дурак раз такой БЦ Парк там построил,а центр это работа разных муниципальных организаций в центре, да бизнес хрущоб деревянных на Гоголя, да Мало-тобольской
09:17:31 21-07-2026
Думаю головняк будет как его содержать.
Пол города стоит " аренда / продам ".
Очередь не выстроится, его топить надо , обслуживать. налоги платить.
09:53:02 21-07-2026
У нас есть деловое сердце города!?
А такое впечатление, что строят абы построить!? Не взирая сердце это или почки города!... Нашли, и стражу воткнули...!
11:01:33 21-07-2026
Гость (09:53:02 21-07-2026) У нас есть деловое сердце города!? А такое впечатление, ... стражу=сразу
11:23:52 21-07-2026
И ради этого выжигали старый Центр?