НОВОСТИНедвижимость

Семиэтажный бизнес-центр построят в деловом "сердце" Барнаула

Здание появится на месте снесенного частного сектора

21 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Проект бизнес-центра на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"
Проект бизнес-центра на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

Семиэтажное торгово-административное здание планируют возвести на улице Пролетарской, 77, в Барнауле. Накануне мэрия выдала разрешение на строительство объекта, которое действует до июля 2028 года.

Эскизы проекта впервые представили на градсовете в октябре 2024 года, но комиссия проект забраковала: экспертам не понравилась архитектура здания, которая не гармонировала с соседними историческими объектами. На втором градсовете (в январе 2025-го) обновленный проект утвердили.

Так, бизнес-центр вписали в единый архитектурный код с соседним памятником архитектуры — городской почтово-телеграфной станцией на улице Интернациональной, 74, построенной из кирпича в стиле сибирского модерна. Проект был согласован с Алтайохранкультурой.

Проект бизнес-центра на ул. Пролетарской, 77 / Фото: "Мастерская Золотова"

Первый и подземный этажи отданы под парковку. Второй этаж займут торговые объекты, выше — предприятия и деловое управление. Часть автомобилей решили разместить за зданием, чтобы их не было видно с улицы Пролетарской. Кроме того, проектировщик предложил сделать широкий тротуар и провести благоустройство прилегающей территории.

При этом в будущем бизнес-центр может вырасти: если инвестор выкупит соседние участки, слева и справа от здания будут пристроены дополнительные корпуса.

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство недвижимость архитектура офисник проект
       

Комментарии 8

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Гость

08:52:58 21-07-2026

Это скорее "деловое сердце" Новоалтайска . Весь Барнаул находится в Индустриальном районе почти у аэропорта.

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Гость

09:07:30 21-07-2026

Гость (08:52:58 21-07-2026) Это скорее "деловое сердце" Новоалтайска . Весь Барнаул нахо... Рубцовчанин?

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Сергей

10:01:34 21-07-2026

Гость (09:07:30 21-07-2026) Рубцовчанин?... просто колхозник

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Гость

14:31:00 21-07-2026

Гость (09:07:30 21-07-2026) Рубцовчанин?...
Поддерживаю гостя про Новоалтайск. Это реальность, большая часть бизнес управления перебралась к нам в Индустриальный(удобно до работы, 40% населения это Индустриальный) Ракшин не дурак раз такой БЦ Парк там построил,а центр это работа разных муниципальных организаций в центре, да бизнес хрущоб деревянных на Гоголя, да Мало-тобольской

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Гость

09:17:31 21-07-2026

Думаю головняк будет как его содержать.
Пол города стоит " аренда / продам ".
Очередь не выстроится, его топить надо , обслуживать. налоги платить.

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Гость

09:53:02 21-07-2026

У нас есть деловое сердце города!?
А такое впечатление, что строят абы построить!? Не взирая сердце это или почки города!... Нашли, и стражу воткнули...!

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Гость

11:01:33 21-07-2026

Гость (09:53:02 21-07-2026) У нас есть деловое сердце города!? А такое впечатление, ... стражу=сразу

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Гость

11:23:52 21-07-2026

И ради этого выжигали старый Центр?

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